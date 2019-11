Pellegrini nemá pochybnosti, že Fico sa ako ústavný sudca vysporiada s politickou minulosťou

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Nemám pochybnosť, že by Robert Fico po nástupe na Ústavný súd SR nebol schopný okamžite sa vysporiadať so svojou politickou minulosťou a plne sa venovať v zmysle ústavy tomu, čomu sa má venovať sudca tejto inštitúcie.

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini.

"Vo Francúzsku či v Rakúsku je veľa príkladov, keď priamo aktívni premiéri a politici, ktorí takisto predstavovali silných politických hráčov, nakoniec išli na ústavný súd a nikto nepochybuje o tom, že rozhodujú správne, ba dokonca si myslím, že nie je na škodu veci, ak by na ústavnom súde okrem ľudí, ktorí celý život prežili na súde alebo na zastupovaní pri nejakých súdnych sporoch, bol aj človek, ktorý bol na strane tvorby legislatívy a ktorý toľkokrát stál na čele štátu.

Myslím si, že to by mohlo fungovanie ústavného súdu a náhľad na mnohé veci obohatiť," uviedol ďalej Pellegrini.

Netreba vyvolávať strach a pesimizmus

Témami diskusie bolo aj nedávne svetové ekonomické fórum v švajčiarskom Davose či brexit, ku ktorým Peter Pellegrini uviedol, že netreba vyvolávať strach a pesimizmus.

"Pre Slovensko je projektovaný ekonomický rast, ktorý ďaleko prevyšuje štyri percentá, a preto aj prípadné spomalenie ekonomiky ešte stále bude pre Slovensko znamenať relatívne výrazný rast ekonomiky. Pri brexite robí vláda všetky opatrenia na to, aby sme zvládli všetky scenáre, to znamená aj ten tvrdý scenár, ktorý môže mať vplyv aj na slovenskú ekonomiku. Ale na druhej strane, ak sa mnohé firmy rozhodnú v prípade tvrdého brexitu opustiť Veľkú Britániu, to pre Slovensko môže byť dokonca výhoda. Na Slovensku sú zahraničné firmy spokojné s našimi zamestnancami a chcú tu naďalej zostať," povedal premiér v relácii RTVS Rádio Slovensko.

Pri rozdeľovaní eurofondov nevidí porušenie zákona

Peter Pellegrini sa v Sobotných dialógoch vyjadril aj na margo pochybného rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Podľa neho v tomto prípade nebol porušený zákon.





"Na druhej strane, ak pochybnosti pretrvávajú, tak si myslím, že rezort školstva musí ešte pristúpiť k nejakému lepšiemu dovysvetleniu veci. Je mnoho projektov, o ktorých sa nepíše a ktoré sú úplne v poriadku a nevzbudzujú žiadnu pochybnosť, a vždy, ak sa hlási 47 projektov a vy uspokojíte 30, tak logicky 17 bude nespokojných. Možno by bolo riešením, keby pani ministerka pri tých niektorých konkrétnych, ktoré vzbudzujú pozornosť, zavolala tých hodnotiteľov a tých ľudí, ktorí definitívne rozhodli, že tento projekt má dostať peniaze, aby to vysvetlili.



Pani ministerka je zodpovedná za svoj rezort, má to pevne v rukách a pokiaľ má niekto o rezorte pochybnosti, je povinnosťou pani ministerky tieto pochybnosti odstrániť," uviedol premiér v diskusnej relácii.

