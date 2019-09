Pellegrini je ochotný podporiť predĺženie brexitu, ale Briti musia priniesť konkrétne výsledky

BRUSEL 21. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko je pripravené podporiť predĺženie brexitu, ideálny termín odchodu Veľkej Británie z Európskej únie by mal byť do májových eurovolieb.

Uviedol to premiér Peter Pellegrini pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady v Bruseli. Momentálne platí dátum odchodu k 29. marcu, britská premiérka Theresa Mayová v stredu požiadal o predĺženie do 30. júna.

Termín odchodu podporuje aj Juncker

„Dátum je otázny. Mne sa pozdáva dátum do konania eurovolieb, aby sme sa nevystavili prípadným právnym otázkam, či sa mali alebo nemali, mohli alebo nemohli zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu, ak by boli v tom čase členom EÚ,“ povedal premiér pri príchode na summit. Odchod Británie do 22. mája podporuje aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Predseda slovenskej vlády zároveň dodal, že Slovensko je síce ochotné predĺženie odchodu podporiť, chce však vidieť, že britská strana vie priniesť konkrétne výsledky.

„Nemôžeme donekonečna predlžovať termín a nemať niečo reálne na stole. Ak Británia schváli dohodu, bude deklarovať, že schválenie je možné, viem si predstaviť predĺženie,“ pokračoval Pellegrini.

Podľa neho je Slovensko pripravené aj na scenár bez dohody, teda tvrdý brexit. Otázka však je, či je na to pripravená aj Británia, dodal. Na margo možného budúcotýždňového summitu uviedol, že je pripravený prísť do Bruselu kedykoľvek.

Návrh Mayovej otvoril niekoľko vážnych otázok

Brexit je dominantnou témou summitu európskych lídrov, keďže ani necelých deväť dní pred plánovaným odchodom Veľkej Británie nie je jasné, ako a ani kedy Európsku úniu opustí. Momentálne je dátum odchodu 29. marec, britská premiérka Theresa Mayová však v stredu požiadala o predĺženie odchodu na 30. jún.

Europrezident Donald Tusk na to zareagoval, že si vie predstaviť krátke posunutie odchodu, podmieňuje to však tým, že najskôr musí dohodu o brexite odsúhlasenú európskou dvadsaťsedmičkou odobriť britský parlament. Ten dohodu už dvakrát odmietol.

"Návrh britskej premiérky otvoril niekoľko vážnych právnych otázok. Budú sa im venovať lídri na zasadnutí Európskej rady," povedal Tusk pred dnešným summitom. Ak Westminster schváli dohodu, nevidí dôvod na zvolanie mimoriadneho summitu. Ak však bude treba, premiérov a prezidentov na budúci týždeň do Bruselu pozve.

Na to, aby sa dátum brexitu posunul, je potrebná zhoda všetkých zostávajúcich 27 krajín EÚ. Slovenskú delegáciu vedie premiér Peter Pellegrini. Pre Slovensko ostáva najhoršia možnosť tvrdý brexit, teda odchod bez dohody.

Odchod ešte pred voľbami

Niektorí, vrátane predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, si myslia, že Británia by mala odísť ešte pred konaním májových volieb do Európskeho parlamentu. Tie sa v niektorých krajinách začínajú 23. mája, potrvajú do nedele 26. mája.

Ak by Británia bola v tomto čase členom EÚ, jej občania by sa mohli obrátiť na Súdny dvor EÚ, že nemali právo kandidovať do eurovolieb. Ak by sa však odchod ešte viac predĺžil, kandidovať do EP by museli a museli by aj participovať na budúcom viacročnom rozpočte EÚ. Vyjednávania o finančnom rámci už niekoľko mesiacov bežia, prepočty sa tvoria bez prípadnej účasti Londýna.

Premiéri a prezidenti EÚ sa stretávajú na zasadnutí Európskej rady dnes popoludní, rokovania potrvajú do piatka poludnia. Okrem brexitu majú na programe viacročný finančný rámec, klimatické zmeny či kybernetickú bezpečnosť najmä v súvislosti s májovými eurovoľbami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !