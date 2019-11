Pellegrini i Raši veria, že predsedníctvo Smeru-SD odsúhlasí meno nového ministra financií

"Za pána Kažimíra sa náhrada hľadá veľmi ťažko. Som spokojný s touto nomináciou. Od začiatku patril k mojim favoritom. Mal som predstavu, že by to mal byť práve on, kto by mal zasadnúť na stoličku ministra financií," uviedol pred utorkovým rokovaním predsedníctva Smeru predseda vlády.