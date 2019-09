Pellegrini ako volebný líder Smeru-SD? Pragmatické rozhodnutie, hodnotí politológ

26.9.2019 (Webnoviny.sk) - Navrhnúť predsedu vlády SR Petra Pellegriniho za lídra kandidačnej listiny Smeru-SD bolo pragmatické rozhodnutie.

Ako pre agentúru SITA uviedol politológ Tomáš Koziak, predseda najsilnejšej vládnej strany Robert Fico nemohol v danej situácii ani nič lepšie urobiť.

„Peter Pellegrini predbehol Roberta Fica v popularite. Je to dobrý signál pre voličov, že Smer-SD je schopný postaviť na čelo kandidátky človeka, ktorý je najpopulárnejší v rámci štruktúr strany," dodal.

Fico stále jednotkou

Podľa Koziaka je ale dôležité podotknúť, že jednotkou v Smere-SD je stále Fico a týmto rozhodnutím o žiadnu moc v rámci strany neprišiel.





„Treba to skôr vnímať ako symbolické gesto voči verejnosti a voličom Smeru-SD. Nie ako vyjadrenie toho, že sa menia mocenské pomery v rámci strany," doplnil politológ s tým, že rozhodnutie navrhnúť Petra Pellegriniho na pozíciu volebného lídra Smeru-SD „pomôže, aby preferencie strany nepadali tak rýchlo, ako by mohli, ak by na čele kandidátky zostal Robert Fico".

Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo štvrtok cez hovorcu strany Jána Mažgúta uviedol, že navrhne predsedu vlády a podpredsedu strany Petra Pellegriniho za lídra kandidačnej listiny do najbližších parlamentných volieb. Toto rozhodnutie je podľa predsedu strany pre Slovensko najlepším riešením.

Stabilizujúca úloha Smeru

„Vláda Slovenskej republiky pod vedením Petra Pellegriniho a celý poslanecký klub strany Smer-SD sú toho dôkazom. Pohľad na opozičný tábor musí každého so zdravým rozumom varovať. Strana Smer-SD viac ako inokedy musí zohrať stabilizujúcu úlohu a predseda strany Robert Fico v tomto duchu bude prijímať všetky potrebné rozhodnutia. Je v plnej kompetencii predsedu strany Smer-SD navrhovať zoznam kandidátov na funkciu poslanca Národnej rady SR. Túto svoju právomoc využije a navrhne, aby kandidátku strany do volieb do NR SR viedol Peter Pellegrini,“ priblížil Mažgút.





Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa rozhodol prijať návrh na pozíciu volebného lídra strany Smer - SD.





„Je pripravený urobiť všetko pre to, aby ľudí na Slovensku presvedčil konkrétnymi výsledkami a aby strana Smer- sociálna demokracia aj naďalej bola najstabilnejšou a najúspešnejšou stranou na Slovensku. Zároveň si bude až do konca funkčného obdobia plniť všetky povinnosti, ktoré mu z jeho pozície vyplývajú a ďalej pracovať pre ľudí a pre Slovensko," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa predsedu vlády SR Patrícia Macíková.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !