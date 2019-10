Pellegrini aj Gajdoš overili stav slovenských ozbrojených síl na medzinárodnom vojenskom cvičení

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini a ďalší členovia vlády SR či poslanci Národnej rady SR vo štvrtok navštívili medzinárodné vojenské cvičenie Slovenský štít 2018, aby sa oboznámili s vojenskými spôsobilosťami.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková, podľa premiéra Pellegriniho ide v súčasnosti o najrozsiahlejšiu modernizáciu v histórii Ozbrojených síl SR a preto si chcel pozrieť niektoré využívané moderné technológie.

Spolupráca s aliančnými partnermi

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) doplnil, že cieľom modernizácie je bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov. Na medzinárodnom cvičení v priestoroch výcvikového centra Lešť sa celkovo zúčastnilo takmer 1 500 príslušníkov slovenských a zahraničných ozbrojených síl.

„Za posledné mesiace sme boli a ešte aj budeme svedkami jednej z najrozsiahlejších modernizácií ozbrojených síl od vzniku Slovenskej republiky. Preto sme sa rozhodli, že prídeme na záver tohto medzinárodného cvičenia na Lešť, aby sme si overili, ako je niektorá z moderných technológií používaná a zároveň ako sú slovenské ozbrojené sily interoperabilné v spolupráci s aliančnými partnermi,“ uviedol Pellegrini.

Modernizácia ozbrojených síl

Podľa ministra Gajdoša je dôležité, aby sa členovia vlády oboznámili so spôsobilosťami ozbrojených síl. “Cieľom modernizácie, na ktorú sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky, je ich posilnenie tak, aby naši vojaci boli ešte lepšie pripravení garantovať bezpečnosť občanom Slovenskej republiky. A keďže práve vláda schvaľuje historické investície do modernizácie ozbrojených síl, mali by vedieť, na čo sa tieto financie reálne použijú,“ doplnil Gajdoš.



V tomto roku sa na cvičení zúčastňujú okrem príslušníkov Ozbrojených síl SR aj vojaci zo štátov visegrádskej skupiny, pozemných síl USA v Európe a Národnej gardy štátu Indiana. Celkovo používajú viac ako 200 kusov vojenskej techniky. Cieľom tohtoročnej série cvičení Slovenský štít 2018 je najmä príprava na aktuálne bezpečnostné hrozby na všetkých úrovniach velenia ozbrojených síl s využitím obranných plánov SR, až po aktiváciu článku 5 Washingtonskej zmluvy.

Slovak Shield 2018 prebieha v priestoroch Centra výcviku Lesť, ako aj v simulačnom centre Akadémie Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

