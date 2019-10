Pekaríka nemôžeme viniť z prehry, tvrdí Škriniar a okomentoval aj veľký počet žltých kariet

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti v nedeľňajšom dueli v Cardiffe podľahli domácim hráčom 0:1 v dueli E-skupiny kvalifikácie ME 2020 a z waleskej metropoly tak odišli naprázdno.

Všetko zariadil nešťastný moment z 5. min, po ktorom Daniel James zaznamenal jedinú "trefu" stretnutia na Cardiff City Stadium.

"Zápas sa nehodnotí ľahko. Myslím si, že vstup doň nebol z našej strany veľmi dobrý. Po našej chybe sa Walesania dostali do vedenia a takto zápas nakoniec aj skončil. Mrzí ma, že nám to tam ´nepadlo´, keďže sme mali niekoľko sľubných šancí. Bolo by to veselšie," povedal v mixzóne stopér tímu SR Milan Škriniar.

O zaváhaní Pekaríka pred gólom

Po stretnutí sa logicky najviac rozprávalo o gólovej situácii z úvodu, keď pravý obranca Peter Pekarík pred pokutovým územím prišiel o loptu, z čoho Walesania následne vyťažili "trojbodový" zásah.

"Bol som v tom, že Peťo ide odkopnúť loptu, ale zdalo sa mi, že chcel niekomu prihrať a nevidel protihráča. Vo futbale sa však chyby pritrafia. Nemôžeme ho za to viniť. Keby bol futbal bez chýb, zápasy by končili 0:0. Myslím si, že aj tá naša chyba, z ktorej sme dostali jediný gól, sa dá pochopiť. Ako vravím, keby sme skórovali z nejakej šance, bolo by to lepšie," podotkol zadák talianskeho Interu Miláno.

O veľkom počte žltých kariet

Mužstvo trénera Pavla Hapala sa po inkasovanom góle dlhé minúty nevedelo dostať do zápasu, no po zmene strán bolo lepšie ako bronzový tím z ME 2016 vo Francúzsku.

"V šatni sme si povedali, že ešte nič nie je stratené a stretnutie ešte môžeme vyrovnať alebo aj otočiť. Možno aj pre inkasovaný gól nebol prvý polčas optimálny, zásah domácich nás pribrzdil, ale v druhom polčase sme sa z toho otriasli. Mali sme aj gólové príležitostí. Nanešťastie, nedokázali sme z nich skórovať," mrzelo 24-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom.

Škriniar sa pristavil aj pri veľkom počte žltých napomenutí v podaní slovenského tímu. V Cardiffe dostali hráči s "dvojkrížom na prsiach" sedem žltých kariet, predtým ich doma s Maďarskom (2:0) obdržali štyri.





"Ostrovný futbal je o súbojoch, agresivite... Myslím si, že s pribúdajúcim časom sme sa Walesanom v tomto vyrovnali. Možno aj preto sme dostali tak veľa žltých kariet, čo nás v neskoršom priebehu kvalifikácie môže mrzieť, no aj také veci patria k futbalu. Dnes sa už každý taktický faul či prerušenie nebezpečnej akcie trestá žltou kartou. Keby sme dosiahli lepší výsledok, tak by nás tie karty možno až tak nemrzeli," skonštatoval Škriniar.

O fanúšikoch na tribúnach

Na margo fanúšikovskej podpory na tribúnach Škriniar poznamenal: "Osobne som nečakal, že na štadióne bude tak veľa priaznivcov zo Slovenska. Sme veľmi radi, že nás prišli podporiť. Škoda, že sme ich nepotešili nejakým dobrým výsledkom."





Po druhom hracom dni majú v "éčku" až štyri tímy na konte tri body. Práve Slováci majú z tohto kvarteta najlepšie skóre, no Wales ako jediný má zatiaľ stopercentnú úspešnosť. "Vo Walese sme mohli uhrať lepší výsledok a mali by sme tých bodov ešte viac. Musíme ísť ďalej, dať hlavy hore a v ďalšej fáze kvalifikácie zabojovať o postup," zakončil Milan Škriniar.





Reprezentačný tím spod Tatier sa najbližšie predstaví v júnovom asociačnom termíne. Najskôr 7. júna nastúpi na Štadióne Antona Malatinského v Trnave v medzištátnom prípravnom zápase proti Jordánsku. Následne odohrá ďalší kvalifikačný duel v azerbajdžanskom Baku (11. júna, pozn.).

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

