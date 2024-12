Pekári bijú na poplach, predčasné penzie a chrípková epidémia môžu obmedziť výrobu v pekárňach

Súbeh mimoriadne zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov z dôvodu chrípkovej epidémie a odchodov do predčasného dôchodku začali počas novembra významne ovplyvňovať počty disponibilných zamestnancov v pekárňach po celom Slovensku.

Ak tento rok dorazí mimoriadne silná chrípková epidémia, môže to obmedziť produkciu i vyrábaný sortiment v predvianočnom i novoročnom období. Upozorňuje na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Napätá situácia v pekárňach

„Situácia v pekárňach po celom Slovensku je napätá, v identickú chvíľu pôsobia totiž dva zásadné faktory ovplyvňujúce dostupnosť pracovníkov. Zaznamenávame vysoký počet zamestnancov, ktorí požiadali o predčasný odchod do dôchodku ku koncu tohto roka. K tomu sa pridala mimoriadne vysoká práceneschopnosť, predovšetkým z dôvodu ochorení horných dýchacích ciest,“ uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

V niektorých väčších a stredných pekárňach aktuálne chýba pre chorobu až tretina zamestnancov. „Absencia ľudí spôsobuje značné komplikácie v zabezpečovaní produkcie pekárskych a cukrárskych výrobkov,“ tvrdí.





Sektor sa pohybuje v začarovanom kruhu

V slovenských pekárňach po celom Slovensku pracuje cez 12,2 tisíca zamestnancov, čo je najviac spomedzi všetkých sektorov domáceho potravinárstva. Vylúčenie z pandemických pomocí v rokoch 2020 a 2021 pekárov významne ekonomicky postihlo a len menšia časť bola schopná zapojiť sa do investičnej výzvy ministerstva pôdohospodárstva koncom roku 2021 na vyššiu automatizáciu produkcie.





Sektor sa preto podľa zväzu pohybuje v začarovanom kruhu a jeho investičný dlh sa pre nesystémové opatrenia predchádzajúceho vedenia štátu nedarí eliminovať. Pracovná sila je tak stále v produkcii chleba, pečiva a koláčov kľúčovou zložkou výroby i nákladov.

„Ak sa chrípková sezóna ešte viac zhorší, niektoré pekárne nebudú schopné zabezpečiť plánovanú produkciu a budú musieť redukovať počet pracovných zmien. Najmä predvianočný dopyt, ktorý patrí medzi najsilnejšie obdobia roku, tak nebude musieť byť vždy pokrytý dodávkami tovaru. V prípade zásadného ohrozenia chodu pekární sa budú vyrábať iba základné druhy produktov, predovšetkým chlieb. Náš sektor je totiž súčasťou kritickej infraštruktúry štátu,“ vysvetlil Lapšanský.





Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín a zamestnávajú viac ako 12,2 tisíca pracovníkov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

