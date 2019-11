Pedagógovia zo Spojenej školy v Prešove prišli o prácu, poukázali na chyby vedenia a rodinkárstvo

PREŠOV 29. apríla (WebNoviny.sk) - Spojená škola na Ulici Matice slovenskej v Prešove bude od nového školského roka znižovať počet zamestnancov.

Prepustení pedagógovia, ale aj rodičia postihnutých detí, ktoré školu navštevujú, upozornili na to, že riaditeľka školy uprednostnila menej kvalifikovaných zamestnancov a svojich príbuzných.

Hovoria o rodinkárstve, ale aj o šafárení na škole. Riaditeľka tieto tvrdenia odmieta, hoci priznala aj svoju manažérsku chybu.

Upozornili na rodinkárstvo

Prepúšťaní pedagógovia hovoria o zlyhaní manažmentu školy, na ktoré teraz doplácajú. Škola podľa nich bola vo finančnej kríze od roku 2016, napriek tomu jej vedenie prijalo pred začiatkom nového školského roka 11 nových, zväčša nekvalifikovaných učiteľov a asistentov učiteľov. Výpovede však teraz dostali najmä dlhoroční zamestnanci.

„Ak má školstvo fungovať ako by malo, nemôžu pedagógovia doplácať na zlý manažment,“ upozornila jedna zo zamestnankýň vo výpovedi, ktorá si však z obavy o svoje ďalšie uplatnenie neželá byť menovaná.





Pedagógovia tiež tvrdia, že výpovede dostali bez riadne prerokovanej zmeny organizačnej štruktúry, hoci je ich dôvodom.

„Organizačné dôvody neboli schválené, neboli prerokované v Rade školy ani Okresnom úrade v Prešove. Nikto o tej organizačnej zmene nevedel,“ tvrdia učitelia, ktorí upozornili aj na rodinkárstvo riaditeľky. Tá v škole zamestnáva manžela, svoju mamu ako aj ďalšiu blízku príbuznú.

Nespokojnosť rodičov

Za prepúšťaných učiteľov sa postavili aj viacerí rodičia, ktorým sa nepozdávajú kroky vedenia. Keďže sa na škole učia ich deti s mentálnym, telesným alebo kombinovaným postihnutím, je podľa nich stálosť personálu dôležitá.





„Tieto deti potrebujú špeciálny prístup a je pre nich veľmi ťažké si zvykať stále na novú osobu,“ uviedla Martina Michlišinová. „Nesúhlasíme s prepúšťaním a podporujeme učiteľky, chceme za ne bojovať,“ dodala Mária Balocká.





Nespokojní rodičia s učiteľmi poukázali aj na údajné netransparentné hospodárenie vedenia, keď väčšinu zákaziek na škole mala vykonávať firma manžela jednej zo zamestnankýň školy. Spochybnili tiež nutnosť jednotlivých opráv.

Riaditeľka obvinenia popiera

Riaditeľka školy Andrea Chalupová v reakcii uviedla, že k prepúšťaniu pristúpili pre zlú finančnú situáciu a predimenzovanie počtu zamestnancov. Týkať sa má štyroch kvalifikovaných zamestnancov a štyroch zamestnankýň, ktoré zastupovali učiteľky na materskej dovolenke. Poprela však, že by kvalifikovaných zamestnancov nahrádzala nekvalifikovanými.

Zmeny boli podľa nej riadne prerokované so všetkými potrebnými orgánmi a určené boli aj kritériá, podľa ktorých sa vybrali zamestnanci, ktorí dostali výpoveď. Riaditeľka však zároveň priznala, že bolo jej manažérskou chybou na začiatku roka počet zamestnancov rozšíriť.

„Od septembra som chcela zachovať školu, chcela som udržať všetkých zamestnancov. Myslela som si, že situácia bude iná, budeme mať viac detí, keďže sme od septembra otvárali materskú školu. Priznám sa, že som akoby umelo vytvorila triedy s najnižším počtom detí, aký môže byť, ale keďže nás školstvo financuje na najvyšší počet detí, tým pádom sa museli porušiť triedy a deti museli byť rozdelené do ostatných tried. Nevedeli sme, že nebude dostatok financií, preto sme museli pristúpiť k tomuto kroku,“ zdôvodnila svoj krok riaditeľka s tým, že počet tried takto klesne od nového školského roka z 25 na 19.

Zamestnávanie príbuzných je v súlade so zákonom

Riaditeľka tiež priznala, že v škole sú zamestnaní aj jej príbuzní, no v súlade so zákonom. „V zákone sa píše, že riaditeľ školy môže zamestnať rodinných príslušníkov, ak mu nie sú priamo podriadení. Oni mne priamo podriadení nie sú, keďže organizačné zložky riadia zástupcovia riaditeľa,“ zdôvodnila Chalupová a dodala, že členovia jej rodiny sú plne kvalifikovaní.

Navyše jej mame, ktorú ako dôchodkyňu prijala v čase potreby na pozíciu pomocnej asistentky, sa končí zmluva koncom augusta a v škole končí.





Chalupová tiež odmietla obvinenia o uprednostňovaní spriaznenej firmy, keďže prácam predchádzajú buď výberové konania, alebo prieskum trhu. Uvedená firma podľa nej vyhráva vďaka najnižšej cene.

Dôvod na kontrolu nemajú

Zriaďovateľom školy je Okresný úrad v Prešove. Vedúca odboru školstva Kvetoslava Komanická uviedla, že o probléme v Spojenej škole Matice slovenskej vedia, keďže dostali oficiálnu sťažnosť. Nemajú však podľa nej kompetencie, aby ju riešili.





„My nie sme príslušný orgán ani vo výchovno-vzdelávacom, ani v pracovno-právnych vzťahoch,“ uviedla s tým, že učiteľky odkázali na Štátnu školskú inšpekciu, inšpektorát práce a úrad práce. „Budeme sa tým zaoberať keď uvidíme výsledky kontrolných zistení,“ uviedla Komanická s tým, že dôvod na kontrolu nemajú.





Ako dodala, problémom školy je, že má nižší počet žiakov ako má mať, preto je optimalizácia počtu zamestnancov nevyhnutná. Keďže ide o samostatný právny subjekt, má podľa nej riaditeľka právo si zamestnancov vyberať.

