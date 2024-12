Pavel: Slovensko chcem navštíviť hneď po inaugurácii

Predpokladám, že na Slovensko prídem hneď v týždni po inaugurácii. Chcem splniť sľub, že prvou krajinou, ktorú navštívim, bude Slovenská republika. Nebudem strácať čas.

Na svoju inauguráciu by som rád pozval aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. V exkluzívnom rozhovore so spravodajkyňou TASR to povedal novozvolený český prezident Petr Pavel.

"Diskutujeme o rôznych možnostiach, naše tímy sú v kontakte, pracujeme na konkrétnom dátume," povedal k plánom svojej prvej zahraničnej cesty Pavel. "Nebudeme nijako strácať čas. Predpokladám, že sa nám to podarí urobiť hneď v tom týždni po inaugurácii," spresnil nový český prezident. Inaugurácia sa uskutoční 9. marca na Pražskom hrade.

Pavel by na ňu rád pozval aj slovenskú prezidentku. "Už som o tom hovoril aj na stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi, že taký nápad mám. Im sa to páčilo tiež.



Myslím, že by to bolo pekné gesto vo vzťahu k našim susedom, ak by sa predstavitelia susedných krajín mohli zúčastniť," načrtol svoju predstavu o hosťoch nový český prezident. Dodal, že zatiaľ to však ešte nie je isté.

Už počas kampane avizoval, že na druhú zahraničnú cestu by išiel do Poľska, aby upokojil obavy, ktoré spôsobili výroky jeho súpera Andreja Babiša. Ten v debate povedal, že by Poľsku neposkytol vojenskú pomoc, ak by ich napadol iný štát. Následne by chcel Pavel navštíviť všetky susedné krajiny, pretože vzťahy s nimi považuje za kľúčové.

V hre je aj prípadná spoločná cesta na Ukrajinu so Zuzanou Čaputovou. "Zatiaľ išlo o nápad, ktorý sa páčil mne a pokiaľ viem, páčil sa aj pani prezidentke Čaputovej.



Otázkou je, či sa ho podarí takto zrealizovať, pretože predsa len cesty na Ukrajinu dnes nie sú úplne štandardné. Vyžadujú pomerne striktné bezpečnostné opatrenia," povedal Pavel s tým, že je nutná súčinnosť aj poľskej strany.

Dodal však, že jeho návšteva Ukrajiny nemusí byť nutne viazaná na spoločnú cestu. "Bolo by to pekné, bolo by to symbolické gesto, ale rozhodne by som to nechcel obmedzovať tým, že kým sa nám to nepodarí zorganizovať, tak sa tá návšteva neuskutoční," vysvetlil svoj postoj nový český prezident.

