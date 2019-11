Pavel Daciuk ešte nehodlá ukončiť kariéru, vylúčený nie je ani návrat do NHL

PETROHRAD 24. januára (WebNoviny.sk) - Ruskému útočníkovi Pavlovi Daciukovi momentálne plynie posledný rok zmluvy s SKA Petrohrad v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Jeho agent Dan Milstein v rozhovore pre ruskú televíziu Match TV prezradil, že skúsený center ešte nehodlá ukončiť kariéru a vylúčený nie je ani jeho návrat do zámorskej NHL, kde pôsobil výlučne v Detroite Red Wings a dvakrát s ním získal Stanleyho pohár.

Nie je pripravený skončiť s hokejom

"Môžem vám povedať, že Pavel nie je pripravený skončiť s hokejom. Je to len na ňom, či opäť odíde do Severnej Ameriky alebo zostane v KHL," povedal Milstein, ktorého klient má aktuálne 40 rokov a je kapitánom Petrohradu.

"So zvyšujúcim sa vekom je Pavel o niečo pomalší, ale stále má na ľade prehľad. Ak by sa vrátil do zámoria, ľudia by chodili na štadión len preto, aby ho videli. Myslím si, že by mohol hrať centra druhej alebo tretej formácie a na krídle prvej či druhej presilovkovej formácie," dodal.

Sedem individuálnych trofejí

Daciuk hral v NHL dosiaľ naposledy v sezóne 2015/16. V drese "červených krídel" nastúpil dovedna na 953 duelov v základnej časti a pridal k ním 157 štartov v play-off. Okrem dvoch Stanleyho pohárov má v zbierke sedem individuálnych trofejí, keďže štyrikrát získal Lady Bing Trophy a trikrát dostal Frank J. Selke Trophy.

Na medzinárodnej scéne získal s Ruskom zlato na MS aj na minuloročnej olympiáde v Pjongčangu, vďaka čomu vstúpil do Triple Gold Clubu. Od ročníka 2016/17 pôsobí rodák z Jekaterinburgu v Petrohrade, s ktorým raz zdvihol nad hlavu Gagarinov pohár.

