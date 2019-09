Paula na to má, zdolala aj kvalitnejšie pretekárky, Bajčičák hodnotí výkon Fialkovej v Pokljuke

POKLJUKA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Vlani v premiére sezóny Svetového pohára vo švédskom Östersunde piate miesto, teraz v slovinskej Pokljuke štvrté, hoci dlho to v podaní slovenskej biatlonistky Paulíny Fialkovej vyzeralo na stupne víťazov.

V mikulášskych vytrvalostných pretekoch v areáli na Rudnom Polji 26-ročná Slovenka prehrala boj o bronz o tri sekundy, ale na vyhlásení medzi poltuctom najlepších nechýbala.

"Veľmi sa z toho všetci v tíme tešíme. Paula podala výkon, na aký má. Nemala krízu, bežala dobre od začiatku do konca, snažila sa stupňovať tempo. Som spokojný, ako to zvládla. Teraz ide o to, aby si tú výkonnosť udržala čo najdlhšie," skonštatoval Martin Bajčičák pre agentúru SITA.

Problémy s dýchaním

Niekdajší skvelý bežec na lyžiach už tretiu sezónu spoločne s Annou Murínovou stojí pri zlepšovaní sa sestier Fialkových. Úvodnému kolu Svetového pohára predchádzala tvrdá letná príprava.

Bajčičák k nej poznamenal: "Areál v Pokljuke je vo vyššej nadmorskej výške, dievčatá sa predtým sťažovali, že mali problémy s dýchaním. V príprave sme preto zaradili do programu aj vyššie položené strediská so zameraním na kondičku ako napríklad talianske Livigno. Potrénovali sme toho dosť vo výške."

Spočiatku to vo štvrtok nevyzeralo na výborný výsledok v podaní pretekárky, ktorá sa predtým dlhé týždne naťahovala so Slovenským zväzom biatlonu v súvislosti s (ne)podpisom reprezentačnej zmluvy. Na prvých dvoch streleckých položkách v ľahu aj stoji P. Fialková urobila po jednej chybe a istý čas jej patrilo dokonca 51. miesto.

Vydala zo seba všetky sily

Po stopercentnej tretej streľbe sa aj vďaka skvelému behu posunula už do druhej desiatky a po poslednej štvrtej streľbe figurovala so svojím číslom 39 priebežne aj na druhom mieste. V závere vydala zo seba všetky sily a keď prešla cieľom na prvej priečke, zdalo sa, že pódium jej neunikne. Rovnako ako Slovenka sa však "hecli" aj ďalšie tri pretekárky, ktoré, navyše, odstrieľali lepšie.

Víťazná Ukrajinka Julia Džimová ani raz neminula na strelnici. Vraví sa, že štvrté miesto je pre športovca najnevďačnejšie, M. Bajčičák to vidí realisticky.

"Boli tam tri sekundičky od tretieho miesta. Nie je to teda také, žeby na to nemala. V závere zdolala aj kvalitné pretekárky, ktoré boli predtým počas pretekov pred ňou na čele s Vitozziovou. Vydala zo seba maximum a pokiaľ sa bude vo vytrvalostných pretekoch naďalej zlepšovať, budeme iba radi," zhodnotil víťaz pretekov SP v behu na lyžiach spred 13 rokov z nemeckého Reit im Winkl.

Podmienky sa zmenia

V sobotu pokračujú ženské súťaže v Pokljuke rýchlostnými pretekmi na 7,5 km. "Má nasnežiť, čiže podmienky sa zmenia, ale počasie bude pre všetky pretekárky rovnaké. Vzhľadom na dobrý výsledok zo štvrtka si Paula bude môcť vybrať skupinu, v ktorej bude štartovať. Ak by sa podarilo umiestnenie v prvej dvadsiatke, bol by som rád. To by ma potešilo," naznačil Bajčičák.

Krátko pridal ešte piatkový program svojej zverenkyne. "S Ankou Murínovou pôjdu niečo postrieľať. Na lyžiach to bude maximálne hodinová fyzická záťaž klasickou technikou. Také vyjazdenie," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !