Pátranie po zmiznutej ponorke vstupuje do kritickej fázy, pasažierom zostávajú posledné hodiny kyslíka (foto)

22.6.2023 (SITA.sk) - Pátranie po ponorke, ktorá zmizla v odľahlej časti severného Atlantiku, keď viezla päť ľudí k vraku Titanicu, pokračuje v novej kritickej fáze. Pasažierom na palube plavidla Titan, ktoré vyplávalo v nedeľu ráno, zostávajú posledné hodiny kyslíka. Ten mali na štyri dni.

Záchranári na miesto zmiznutia prichádzajú s ďalšími loďami a plavidlami v nádeji, že podmorské zvuky, ktoré zachytili už druhý deň v rade, im pomôžu uspieť v tejto medzinárodnej misii.

Odborníci varujú pred prekážkami

Aj odborníci, ktorí vyjadrili optimizmus, varovali, že zostáva ešte veľa prekážok, od lokalizácie ponorky, po jej dosiahnutie s príslušným vybavením až po vynesenie stroja na hladinu, ak je ešte nepoškodený. Všetko sa pritom musí stať ešte predtým, ako ľuďom v ponorke nezostane žiaden kyslík.

Oblasť pátrania je zhruba dvojnásobne veľká ako americký štát Connecticut a je vo vodách, ktoré dosahujú hĺbku až 4 020 metrov.





Kapitán First Coast Guard District Jamie Frederick uviedol, že úrady majú stále nádej, že päticu zachránia a v stredu prízvukoval, že je to stále pátracia a záchranná misia.





Ako tiež povedal, zaznamenané zvuky ponúkajú možnosť zúžiť pátranie, ich presná poloha a zdroj však ešte neboli určené. „Úprimne povedané, nevieme, čo sú zač,“ skonštatoval.

Náročné podmienky

Americké námorníctvo v stredu vo vyhlásení informovalo, že na miesto posiela špecializovaný záchranný systém, ktorý je schopný zdvíhať „veľké, objemné a ťažké podmorské predmety, ako sú lietadlá alebo malé plavidlá“.





Okrem rozsahu oblasti sú pre záchranárov náročné aj podmienky v severnom Atlantiku, keďže je oblasť náchylná na hmlu a búrky, vyjadril sa oceánograf Donald Murphy.





Na palube zmiznutej ponorky je šéf spoločnosti OceanGate, ktorá prevádzkuje ponory, Stockton Rush. Ďalšími nezvestnými sú britský dobrodruh, dvaja členovia pakistanskej podnikateľskej rodiny a expert na Titanic. Novoobjavené obvinenia naznačujú, že počas vývoja plavidla sa objavili varovania týkajúce sa jeho bezpečnosti.

Expedícia k Titanicu Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia kanadského Newfoundlandu.

Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

Ponorné plavidlo firmy OceanGate Expeditions s názvom Titan, ktoré sa používalo na návštevu miesta vraku Titanicu. Foto: OceanGate Expeditions

