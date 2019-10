Pätina homosexuálov zažila diskrimináciu na pracovisku, prieskum odhalil aj postoje Slovákov

20.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vyplýva to z prieskumu, zameranom na akceptáciu LGBTI komunity na pracovisku, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcim Dúhovým Pride Bratislava zverejnil portál Platy.sk.

Prieskum tak konštatuje, že viac ako pätina opýtaných, ktorí deklarovali, že patria do LGBTI komunity, zažila na svojom pracovisku diskrimináciu. Príčinou pritom bola práve ich sexuálna orientácia a najčastejšie zo strany priameho nadriadeného.

Do prieskumu sa zapojilo 2 441 respondentov na Slovensku, 2 686 v Českej republike a 2 609 v Maďarsku. Agentúru SITA o tom informovala Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Výrazné rozdiely

Skúsenosť s LGBTI v práci má každý desiaty Slovák. "Až 11 percent Slovákov sa na svojom pracovisku stretáva s človekom, ktorý otvorene priznáva, že patrí do LGBTI komunity. Keď porovnáme tieto výsledky s Českou republikou a Maďarskom, môžeme vidieť, že vyšší podiel má Česká republika. Naopak, nižší ako na Slovensku, je v Maďarsku. To však, samozrejme, nemusí súvisieť s tým, že by napríklad u našich južných susedoch bol nižší podiel LGBTI komunity, ale aj, že sa k nej iba otvorene nepriznávajú," konštatuje prieskum.

Zamestnancov, čo sa stretávajú na pracovisku s kolegami, ktorí sa otvorene priznávajú k LGBTI komunite, je u nás najviac v Bratislavskom kraji. Túto skúsenosť priznáva 17 percent respondentov z regiónu hlavného mesta.

Rozdiel medzi Bratislavským krajom a zvyškom Slovenska je v tom prípade výrazný. Najnižší podiel zamestnancov, ktorí sa v práci stretávajú s LGBTI kolegami, analýza zaznamenala v Trenčianskom kraji, ide o štyri percentá.

Aj negatívne postoje

Prieskum odhalil veľký nepomer medzi zamestnancami, ktorí s LGBTI kolegami skúsenosť majú a tými, čo sa s nimi na pracovisku nestretávajú. "Z pracovníkov bez skúsenosti by takýchto kolegov prijalo pozitívne alebo akceptovalo približne 33 percent opýtaných. Naopak, z tých, ktorí túto skúsenosť dnes majú, takýchto ľudí na pracovisku považuje za pozitívum alebo akceptuje až 91,5 percenta opýtaných. Negatívne sa k stretávaniu kolegov z LGBTI postavilo 4,7 percenta ľudí so skúsenosťou s nimi a 4,4 percenta ľudí bez nej," uvádza sa vo výsledkoch prieskumu.

Z prieskumu takisto vyplýva, že medzi odvetviami, v ktorých sa zamestnanci s LGBTI komunitou stretávajú najčastejšie, jasne dominuje marketing, reklama a PR.

Takmer štvrtina pracovníkov tohto odvetvia deklarovala skúsenosť s LGBTI kolegom. Toto kreatívne odvetvie dopĺňajú ešte oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, cestovného ruchu, gastra a hotelierstva, žurnalistiky, farmaceutického priemyslu či bankovníctva.

