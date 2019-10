Päťdesiatku dovŕšila ako 23-ročná. Limity neexistujú, len chuť sa zlepšovať, tvrdí Shiffrinová

COURCHEVEL 25. decembra (WebNoviny.sk) - Šesť rokov a dva dni trvalo americkej lyžiarke Mikaele Shiffrinovej (23), kým dovŕšila päťdesiatku triumfov vo Svetovom pohári.

Prvý slalom SP vyhrala 20. decembra 2012 vo švédskom Aare a zatiaľ posledný 22. decembra 2018 vo francúzskom Courcheveli.

V histórii bojov o krištáľové glóbusy nikto nedosiahol toľko víťazstiev tak rýchlo a v takom mladom veku. K tomu treba prirátať aj tri tituly majsterky sveta a dve olympijské zlaté medaily.

Vonnová má na konte 82 víťazstiev

Shiffrinová ešte nemá 24 rokov a podľa odborníkov v jej prípade nemožno zavrhnúť ani možnosť, že pri jej mene sa bude skvieť stovka triumfov v pretekoch najvyššieho rangu.

"Limity neexistujú, len vôľa a chuť neustále sa zlepšovať," znie motto Mikaely Shiffrinovej. "Chcem napredovať nielen v slalome, ale vo všetkých disciplínach. Chcem sa stať najlepšou univerzálkou v zjazdovom lyžovaní," citujú Shiffrinovú americké médiá.

Možno táto veta znie veľkohubo, ale rodáčka z Vailu v Colorade k tejto méte nezadržateľne smeruje. Shiffrinovej krajanka Lindsey Vonnová je s 82 víťazstvami v SP najúspešnejšou ženou zjazdárskej histórie. Ibaže v porovnaní so Shiffrinovej má zjavne slabší medzičas.

Výrazné zlepšenie v zjazde aj super G

Na prvých päťdesiat víťazstiev potrebovala viac než 7 rokov a mala vtedy už 27. Aktuálne však aj ako 34-ročná útočí na absolútneho rekordéra Švéda Ingemara Stenmarka s 86 triumfami.

"Je šialené, že tieto čísla mi patria. Vedela som, že v Courcheveli môžem dosiahnuť 50. víťazstvo, ale snažila som sa na to nemyslieť. Keby som si to príliš uvedomovala, zrejme by to nevyšlo. Samozrejme, mala som aj šťastie, lebo Petra Vlhová najmä v prvom kole lyžovala veľmi dobre," vrátila sa Shifrrinová aj k svojmu opätovnému súboju so slovenskou rovesníčkou.

Shiffrinová sa svojho času profilovala ako úžasná slalomárka, ktorá nerobí chyby. Už dlhšiu dobu však udivuje svet aj v rýchlostných disciplínach. Odkedy začala cítiť a najmä viac trénovať rýchlosť, výrazne sa zlepšila aj v zjazde a super G. A výsledky sú pozoruhodné.

Mazeovej rekordných 2414 bodov

Dnes má na konte víťazstvá vo všetkých šiestich disciplínach, ktoré sa jazdia vo Svetovom pohári vrátane dvoch v super G, jedného v zjazde a jedného v alpskej kombinácii. Jej 35 slalomových triumfov navyše znamená, že sa dostala na rovnakú úroveň so svojím detským idolom - dosiaľ najúspešnejšou slalomárkou histórie - Rakúšankou Marlies Schildovou.

"Ona bola topslalomárka svojej generácie. Ona pretavila nový štýl lyžovania do najväčších úspechov. Niektoré jej jazdy mi pripomínali tie v podaní mužov," poklonila sa Shiffrinová Schildovej. "A čo sa týka možného prekonania jej rekordu, v tom mám jasno. V mojom srdci Marlies zostane navždy tou rekordérkou," dodala skromne Američanka.

Shiffrinová je čoraz dominantnejšia aj v celkovom hodnotení SP. Po 13 odjazdených pretekoch sezóny 2018/2019 má 889 bodov a náskok 501 bodov pred najbližšou prenasledovateľkou, Slovenkou Vlhovou. V tejto sezóne majú ženy v pláne absolvovať dovedna 38 pretekov, čiže im zostáva odjazdiť 25 podujatí.

Shiffrinová môže reálne zaútočiť na rekordných 2414 bodov Slovinky Tiny Mazeovej zo súťažného ročníka 2012/2013. "Myslím si, že práve prekonanie méty 2000 bodov v jednej sezóne bude jej veľkou motiváciou v tejto sezóne," uviedla Veronika Velez-Zuzulová, nová spolukomentátorka zjazdového lyžovania na RTVS.

Najúspešnejšie zjazdárky v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára 1. Lindsey Vonnová (USA) 82 víťazstiev 2. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 62 3. Vreni Schneiderová (Švaj.) 55 4. Mikaela Shiffrinová (USA) 50 5. Renate Götschlová (Rak.) 46 6. Anja Pärsonová (Švéd.) 42 7. Marlies Schildová (Rak.) 37 8. Katja Seizingerová (Nem.) 36 9. Hanni Wenzelová (Licht.) 33 10. Erika Hessová (Švaj.) 31 Najúspešnejšie slalomárky v počte triumfov v pretekoch Svetového pohára 1. Marlies Schildová (Rak.) a Mikaela Shiffrinová (USA) 35 3. Vreni Schneiderová (Švaj.) obe 34 4. Erika Hessová (Švaj.) 21 5. Janica Kosteličová (Chor.) 20 6. Anja Pärsonová (Švéd.) 18

