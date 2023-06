Patakyová riešila viaceré zásahy do ľudských práv, ale parlament nevzal správu o jej činnosti na vedomie

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020. Za uznesenie hlasovalo 58 členov zákonodarného zboru zo 117 prítomných.

Zo správy vyplýva, že verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v roku 2020 zaoberala viacerými neprimeranými zásahmi do ľudských práv v dôsledku prijímania opatrení na potláčanie šírenia koronavírusu.

Ľudia sa na ňu obracali v súvislosti s povinnou štátnou karanténou, právom na vzdelávanie detí či porušovaním práv žien počas pôrodu. Zaoberala sa tiež situáciou ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Práve žien pri pôrode boli porušované

Patakyová v roku 2020 upozorňovala na nedostatky pri uplatňovaní povinnej štátnej karantény. Odporúčala prehodnotiť systém tak, aby nedochádzalo k porušovaniu základných práv. V danej veci sa obrátila s podaním na Ústavný súd SR.

Taktiež sa zasadzovala o dodržiavanie práv žien počas pôrodu, keď im v prvej aj druhej vlne pandémie odopierali prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo ich oddeľovali od novonarodených detí. Ombudsmanka tiež pri vykonaní analýzy koncom roka poukázala na riziká spojené s porušovaním práv detí na vzdelávanie, keď zatvorenie škôl začalo nadobúdať trvalý charakter.

Verejná ochrankyňa práv v uplynulom roku uskutočnila prieskum zameraný na envirozáťaže. Upozornila, že odďaľovanie ich likvidácie prináša riziká týkajúce sa porušenia práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu životného prostredia.

Obrátila sa aj na Ústavný súd

Patakyová v minulom roku využila svoje oprávnenie obrátiť sa na Ústavný súd SR vo veci nerovnakého prístupu k materskému pre hasičov, policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stáže. V podaní namieta, že táto skupina ľudí má nárok len na nižší príspevok v porovnaní so zamestnancami z iných odvetví. Na verdikt Ústavného súdu SR ešte čaká.

V roku 2020 pracovala Kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 3 727 agendovými písomnosťami a riešila sedem konaní z vlastnej iniciatívy verejnej ochrankyne práv. Z tohto počtu agendových písomností bolo 2 453 podnetov.

V minulom roku získala ombudsmanka ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu od francúzskeho a nemeckého ministerstva zahraničných vecí a Ocenenie za prínos k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) od Nadácie Pontis v kategórii Verejný sektor. Vizuálna identita Kancelárie verejného ochrancu práv vyhrala Národnú cenu za dizajn.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.