Parlamentom schválená Obranná stratégia SR reaguje na meniace sa bezpečnostné prostredie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Na obranu Slovenska má významný vplyv stupňovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzťahoch či zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia SR, ktorú dnes 108 hlasmi schválil parlament.

Ide o strategický dokument, ktorý určuje základné prístupy SR k zabezpečovaniu svojej obrany.

Medzi hrozby, ktoré môžu mať vplyv na slovenskú bezpečnosť, zaradili aj činnosť cudzích spravodajských služieb na Slovensku a ich úsilie o prienik do orgánov štátnej správy, ďalej terorizmus s potenciálom ohroziť SR a jej spojencov, či masívnu nelegálnu migráciu súvisiacu najmä s nefunkčnými štátmi alebo zmenou klímy.

Základným cieľom obrannej politiky Slovenska je zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, „ktoré sú nevyhnutnou podmienkou bezpečnosti štátu“.

Zásadou Slovenska je byt zodpovedným štátom, spoľahlivým spojencom a dôveryhodným partnerom v medzinárodných vzťahoch. Obranná stratégia pripomína, že Slovensko uprednostňuje mierové riešenie sporov a usiluje sa o mierové spolunažívanie s ostatnými štátmi.

Obranná stratégia navrhuje skvalitniť riadenie obrany štátu, zvýšiť kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl, zvýšiť účasť domáceho obranného priemyslu na zabezpečovaní obrany SR, zvýšiť pripravenosť obyvateľstva a zabezpečiť potrebné zdroje na obranu a ich efektívne a transparentné využitie.

„Slovenská republika vo výstavbe ozbrojených síl zabezpečí ich mobilnosť, palebnú účinnosť, nasaditeľnosť, udržateľnosť, flexibilnosť, odolnosť, vrátane udržiavania odolných komunikačných a informačných systémov a ich obrany proti kybernetickému útoku,“ definuje dokument.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

