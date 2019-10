Parlamentné voľby v Kanade budú podľa analytika referendom o Trudeaovi

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - V čase, keď sa celý svet obával imigrantov, kanadský premiér Justin Trudeau ich osobne vítal na letisku a rozdával im teplé kabáty. Často kritizoval nacionalistické heslá amerického prezidenta Trumpa, a keď sa ho pýtali, prečo je v jeho vláde polovica žien, odvetil, že preto, lebo je 21. storočie. Idol stúpencov liberalizmu, ktorý mal až donedávna aj neochvejnú podporu Kanaďanov, môže čoskoro skončiť v opozícii.

Po sérii škandálov, niektorých reálnych, iných skôr zinscenovaných na jeho očiernenie, sa popularita jeho Kanadskej liberálnej strany (LPC) znížila a do poslednej chvíle pred pondelňajšími parlamentnými voľbami bola na takmer na vlas rovnakej úrovni s hlavnou opozičnou Kanadskou konzervatívnou stranou (CPC).

Luxusná dovolenka

Ktorá z týchto dvoch strán vyhrá voľby a tým pádom bude zrejme zostavovať budúcu vládu, je tak hlavnou otázkou volieb, ktoré kanadský politický analytik Matthew John nazval v rozhovore pre britskú BBC "referendom o Trudeaovi".

Prvou aférou, ktorá poškodila dovtedajší obraz Trudeaua ako nespochybniteľnej morálnej autority, bola jeho luxusná dovolenka na ostrove duchovného vodcu Agu Khana v roku 2016.

V inej krajine by niečo také zrejme nevzbudilo až takú veľkú pozornosť, no v Kanade, kde sa prísne posudzujú aj tie najmenšie prehrešky politikov, bola luxusná dovolenka politika, ktorý často hovorí aj o sociálnom cítení, veľký problém.

Návšteva v Indii

Ďalšiu kritiku Trudeau schytal za následnú návštevu v Indii, počas ktorej sa on a jeho žena pri viacerých príležitostiach obliekli do tradičných indických odevov, čo sa niektorým kanadským médiám zdalo nemiestne a označovali to za nenáležité.

Asi najvážnejšou aférou bol pokus Trudeaua prihovoriť sa u dnes už bývalej ministerky spravodlivosti - ktorá práve po tejto kauze z Trudeaovej vlády odišla - za to, aby sa pri vyšetrovaní údajnej korupcie kanadskej firmy SNC-Lavalin pri získavaní kontraktov v zahraničí prihliadalo aj na to, že táto firma zamestnáva mnohých Kanaďanov a jej položenie na kolená by pre nich znamenalo stratu práce. Toto bola aj podľa mnohých dovtedajších Trumpových stúpencov prvá naozaj reálna aféra a premiér sa v tejto veci aj podľa nich nezachoval adekvátne.

Zvýšenie zelených daní

Tesne pred voľbami potom ešte nasledoval pokus očierniť Trudeaua zverejnením fotografií z jeho študentských čias, na ktorých mal tvár zafarbenú načierno. Hoci šlo o fotky zo študentských párty, na ktorých vystupoval v role Aladina, kanadská verejná diskusia je nastavená tak, že sa tieto snímky považovali jednoznačne za rasistické a Trudeau sa za ne musel potupne ospravedlňovať.

Čo sa týka reálnych problémov, hlavnou predvolebnou témou bol boj proti klimatickým zmenám a najmä zvyšovanie daní za vypúšťanie oxidu uhličitého. Trudeaova vláda tieto "zelené" dane zvýšila aj v štyroch z desiatich kanadských provincií, ktoré ich nechceli zvýšiť samé od seba, za čo schytávala veľkú kritiku od lídra konzervatívcov Andrewa Scheera.

Obhajca chudobných

Ten sa počas kampane pasoval do role obhajcu chudobných Kanaďanov, ktorí si údajne nemôžu dovoliť platiť viac za pohonné látky a iné produkty, ktorých cena je týmito daňami ovplyvnená.

To si aj v relatívne bohatej krajine ako Kanada myslí podľa politológa Matthewa Johna veľa ľudí. "Dokonca aj takí, ktorí si myslia, že klimatická zmena je problém. Hovoria: ´Ale my na to práve teraz nemáme peniaze´," cituje Johna BBC.

Líder konzervatívcov Scheer, ktorý síce klimatickú zmenu nepopiera, no nemá k tomu ďaleko, nazýval v predvolebnej kampani Trudeaove "zelené" dane "neférovými daňami na všetko".

Predvolebné prieskumy

Podľa predvolebných prieskumov, v ktorých sa Trudeaovi liberáli a Scheerovi konzervatívci držali dlhé týždne bok po boku tesne nad 30 percentami, by mala tretie miesto obsadiť sociálnodemokratická Nová demokratická strana (NPD) Jagmeeta Singha s očakávaným ziskom okolo 18 percent, na štvrtom mieste by mala skončiť Kanadská strana zelených (GPC) Elizabeth Mayovej, ktorej prieskumy veštia zisk tesne pod 10 percentami.

Do parlamentu sa už tradične dostane aj Quebecký blok (BQ), bojujúci za väčšiu suverenitu Quebecu, a posledné postupové miesto bude zrejme patriť nacionalistickej Kanadskej ľudovej strane (PPC). Tá síce chce obmedziť imigráciu, no na rozdiel od nacionalistických strán vo väčšine iných krajín je napríklad za multikulturalizmus.

Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.





