Parlament schválil poskytnutie finančnej injekcie cestovným kanceláriám, potrebujú rýchlu pomoc od štátu

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Cestovné kancelárie dostanú štátnu pomoc v podobe návratnej finančnej výpomoci na zabezpečenie ich likvidity. Parlament totiž v piatok schválil v skrátenom legislatívnom konaní novelizáciu lex korona vo finančnej oblasti.

Podľa šéfa ministerstva financií Igora Matoviča ešte v marci 2020 ochromila cestovný ruch vrátane cestovných kancelárií pandémia.

Cestovné kancelárie nedokázali klientom vrátiť zálohy na nezrealizované či stornované zájazdy, preto potrebujú rýchlu pomoc zo strany štátu. Podľa odhadu ministerstva financií cestovné kancelárie budú potrebovať približne 60 miliónov eur.

Dohodnutie na náhradnom zájazde

Podľa rezortu financií novela zákona o zájazdoch síce priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle zákona, dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta 2021.

Ak sa v stanovenom termíne s klientmi nedohodnú, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje podľa rezortu financií približne 60 miliónov eur.

Preklenutie obdobia likvidity

Návratná finančná výpomoc umožní cestovným kanceláriám preklenúť obdobie nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách.

Do uplynutia splatnosti návratných finančných výpomocí by sa malo cestovným kanceláriám podariť vysporiadať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v náhradnom ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárii, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne.

Klientom budú vyplatené zálohy

Návrh nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečuje likviditu pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nebudú zrealizované náhradné zájazdy.

Cestovné kancelárie pomocou návratnej finančnej výpomoci vyplatia klientom všetky nevyčerpané zálohy za rok 2020 a návratnú finančnú výpomoc budú splácať postupným využitím kapacít v zahraničí, kde sú zrealizované predplatby z roku 2020.

V súčasnej dobe sa odhaduje, že 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200-tisíc klientom.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

