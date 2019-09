Parlament schválil nomináciu Kažimíra na guvernéra Národnej banky Slovenska

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Národná rada SR súhlasí s nomináciou súčasného ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Poslanci v tajnom hlasovaní dnes schválili aj nomináciu Jozefa Hudáka na pozíciu viceguvernéra.

Nomináciu Petra Kažimíra podporilo 86 zo 138 hlasujúcich poslancov a za vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra centrálnej banky hlasovalo 72 poslancov. Obe nominácie musí ešte potvrdiť vymenovaním prezident SR Andrej Kiska.

Kažimír odíde z politického života

Premiér Peter Pellegrini, ktorý návrh vládnych nominácií v parlamente predkladal, pred poslancami dnes zopakoval, že Peter Kažimír spĺňa všetky predpoklady, aby mohol zastávať funkciu guvernéra NBS. Premiér odmieta kritiku, že na čelo nezávislej centrálnej banky by nemal ísť človek z aktívnej politiky.

"Vo svete je bežné, a v mnohých krajinách je prestížou, že na takéto významné funkcie sa dostávajú ľudia, ktorí vo vládnych funkciách preukázali svoje kvality," povedal pred poslancami finančného výboru. Predseda vlády však zároveň hovorí, že by bol radšej, keby Peter Kažimír zostal vo vláde, pretože ho považuje za najlepšieho ministra financií v histórii samostatného Slovenska.

Minister financií Peter Kažimír vyhlásil, že v momente, ak by bol vymenovaný za guvernéra centrálnej banky, odíde z politického života, vzdá sa všetkých politických funkcií a zmrazí svoje členstvo v strane Smer-SD. "Ak by som túto možnosť dostal, tak sa budem usilovať o to, aby NBS bola takou nezávislou inštitúciou, ktorá bude mať názor na domáci, európsky a globálny vývoj," dodal minister.

Kritika OĽaNO na adresu Hudáka

Kritike čelila aj nominácia Jozefa Hudáka na post viceguvernéra NBS. Opozičné hnutie OĽaNO poukazuje najmä na jeho pôsobenie v Poisťovni Tatra, ktorú sčasti vlastnila aj nebankovka Horizont.

Hudákovi vyčítajú aj slabé odborné zázemie. Premiéra vyzývali, aby túto nomináciu stiahol. Predseda vlády Peter Pellegrini však uviedol, že aj táto nominácia spĺňa všetky predpoklady na výkon funkcie a že ani rezort financií, ani vláda neskonštatovali žiadnu okolnosť, pre ktorú by Hudák funkciu vykonávať nemohol.

Hudák sa obhajuje tým, že počas svojej kariéry prešiel viacerými pozíciami, ktoré mu prax na vykonávanie pozície viceguvernéra zabezpečujú. Hovoril napríklad o niekoľkoročnom pôsobení v čele pobočky vtedajšej Slovenskej poisťovne. Do Poisťovne Tatra bol podľa vlastných slov angažovaný ako platený manažér a považuje to za ďalšiu skúsenosť, ktorá ho oprávňuje zaujímať sa o dohľad nad finančným trhom, ktorému by sa chcel v NBS venovať.

Nominant na viceguvernéra centrálnej banky priznal, že je radovým členom SNS. "Som členom od roku 1995 z presvedčenia. Nikdy som nič nežiadal," tvrdil počas dnešného rokovania finančného parlamentného výboru. Ako pokračoval, pozná sa aj s predsedom Národnej rady SR a šéfom SNS Andrejom Dankom, žiaden sponzoring však strane teraz ani v minulosti neposkytoval.

Makúch skončí 1. marca

Pre zdravý rast ekonomiky Slovenska, spoľahlivý finančný sektor i dôveryhodne fungujúci bankový dohľad je dôležité mať nezávislú a profesionálne riadenú centrálnu banku. Zhoduje sa v tom väčšina členov Klubu ekonomických analytikov.

„Bezúhonnosť a morálnu integritu predstaviteľov NBS považujú za obzvlášť kľúčovú pri vykonávaní dohľadu nad bankami a poisťovňami. Sme presvedčení, že budúci guvernér, viceguvernér či člen bankovej rady NBS musí byť nezávislý od politických strán a zároveň renomovaný odborník. Väčšina našich členov sa zhoduje aj v odporúčaní, aby výber vhodných kandidátov posilnilo verejné vypočutie kandidátov odbornou komisiou,“ uviedol predseda Klubu ekonomických analytikov Juraj Valachy.

Nominácia ministra financií Petra Kažimíra prišla ako reakcia na vyhlásenie súčasného guvernéra NBS Jozefa Makúcha z konca novembra, že s platnosťou od 1. marca sa vzdáva svojej funkcie. Jeho mandát mal pritom vypršať až začiatkom roka 2021. O tejto výmene sa však v médiách špekulovalo už niekoľko mesiacov. Nominácia Jozefa Hudáka na post viceguvernéra má zase zaplniť dlhodobo neobsadené miesto druhého viceguvernéra centrálnej banky.

