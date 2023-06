Pápeža Františka prepustili z nemocnice, lekár sa vyjadril k jeho zdravotnému stavu

16.6.2023 (SITA.sk) - Pápeža Františka v piatok prepustili z nemocnice v Ríme, kde pred deviatimi dňami absolvoval operáciu brušnej prietrže a odstránenie bolestivých jaziev.

Osemdesiatšesťročnú hlavu katolíckej cirkvi vyviezli z rímskej nemocnice Gemelli na vozíčku. Pápež sa usmieval, mával ľuďom a ďakoval im.

„Pápež sa má dobre. Je na tom lepšie ako predtým,“ povedal chirurg Sergio Alfieri, ktorý ho 7. júna operoval.

František najprv nešiel priamo do Vatikánu, ale do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa 10 minút modlil. V chráme sa často zastavuje po cestách do zahraničia, aby tam vzdal vďaku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.