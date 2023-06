Pápež František stále cíti následky anestézie, má problémy s dýchaním

23.6.2023 (SITA.sk) - Pápež František stále pociťuje následky anestézie spred dvoch týždňov. Podľa agentúry AP sa tak vyjadril vo štvrtok, aby vysvetlil, prečo sa rozhodol nepredniesť pripravený príhovor na návšteve charitatívnych pracovníkov cirkví východného obradu. Prejav im miesto toho len rozdali.

„Stále som pod vplyvom anestézie. Nedýcha sa mi dobre,“ citoval Františka portál Vatican News.

Trojhodinová operácia

Z rímskej nemocnice Gemelli ho prepustili 16. júna, pričom jeho chirurg povedal, že pápež „je na tom lepšie ako predtým“.

Chirurg Sergio Alfieri, ktorý pápeža operoval v rokoch 2021 aj 2023, podľa AP zdôraznil, že ani v jednom prípade sa nevyskytli žiadne nežiaduce reakcie na anestéziu, i keď priznal, že „nikto nemá rád“, keď ho uspia a operujú.

Má sa šetriť

Františkovi v mladosti po infekcii dýchacích ciest odstránili časť jedného pľúca a na jar tohto roku bol tri dni v nemocnici so zápalom priedušiek. Súčasťou jeho rehabilitácie po poslednej operácii boli aj dychové cvičenia.

Alfieri Františka vyzval, aby sa šetril, aby sa mu mohla jazva zahojiť a poriadne sa zotavil pred nadchádzajúcimi augustovými cestami do Portugalska a Mongolska.

