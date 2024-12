Panické opatrenia nie sú nutné, tvrdí Kremský a odberateľom poradil čo treba robiť, ak majú problém s drahými energiami

Odberatelia, ktorým nereguluje ceny energií regulačný úrad, a ktoré majú problémy zo zálohovými platbami, by sa mali obrátiť na svojich dodávateľov. Odporúča to predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský.

„Chcel by som vyzvať všetkých neregulovaných odberateľov, čiže také stredné a väčšie firmy, mestá a obce a rôzne inštitúcie, aby sa obrátili na svojich dodávateľov, ak majú problém s vysokými zálohovými platbami. Ak ich neviete zaplatiť, požiadajte ich o splátkový kalendár, požiadajte ich o odklad platieb, prípadne o zníženie týchto záloh,“ uviedol na sociálnej sieti Kremský.

Podľa šéfa parlamentného výboru je pripravená pomoc štátu pre týchto odberateľov. Drahé energie sa budú od štátu kompenzovať. „Budúci týždeň by sa mala rozbehnúť schéma pomoci. Tam budete môcť požiadať o pomoc. Niekedy do konca februára by sa táto pomoc mala zrealizovať,“ dodal Kremský, ktorý zdôraznil, že aj pre samosprávy je pripravená takáto pomoc.

„Nemusia ani vypínať verejné osvetlenia a robiť takéto panické opatrenia. Treba sa pozrieť na stránku ZMOSu, na stránku ministerstva a nájsť si tam tie opatrenia, nájsť si tam možnosti, ako vlastne tieto vysoké ceny energií budú vykompenzované. Tá pomoc je pripravená, len si to treba nájsť, treba to sledovať,“ konštatoval Kremský.

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













