Pani Čaputová, ak by ste boli zvolená za prezidentku, omilostíte Kisku pri dokázaní viny v kauze KTAG? Kladie otázku NÁRODNÁ KOALÍCIA

BRATISLAVA 27. februára 2019 (WBN/PR) - Robert Mistrík odstúpil z prezidentského súboja v prospech Zuzany Čaputovej. Oznámil to na spoločnej tlačovej konferencii. Hovorí, že sa rozhodol zodpovedne po neľahkej úvahe a na základe informácií, ktoré potvrdili náskok Čaputovej. Následne bol zverejnený prieskum agentúry Median, ktorý bol jeden z dvoch, čo ovplyvnili rozhodovanie Mistríka, aby prezidentskú púť ukončil. Rovnako aj prezident SR Andrej Kiska vyjadril podporu v marcových prezidentských voľbách Zuzane Čaputovej. Ocenil zároveň utorkové rozhodnutie Roberta Mistríka, ktorý sa rozhodol odstúpiť z prezidentského súboja v prospech tejto kandidátky. Kiska to uviedol vo svojom stanovisku. "Veľmi oceňujem postoj pána Mistríka, ktorý urobil veľké rozhodnutie a odstúpil v prospech teraz už jasnej favoritky Zuzany Čaputovej,” vyhlásil prezident. Mistrík podľa jeho slov dodržal slovo, že sa zachová zodpovedne. Kiska bol od začiatku prezidentskej kampane presvedčený, že "hlasy slušného a spravodlivého Slovenska” sa musia spojiť za jedným silným kandidátom, respektíve kandidátkou. "Podporujem Zuzanu Čaputovú. Bude dobrou prezidentkou SR,” skonštatoval Kiska. Práve včerajšie vyjadrenia Andreja Kisku, Roberta Mistríka a Zuzany Čaputovej viedli lídrov mimoparlamentnej NÁRODNEJ KOALÍCIE, ktorá v prezidentských voľbách podporuje Štefana Harabina k niekoľkým závažným záverom. "Hru so vzdávaním sa dvoch liberálnych kandidátov v prospech jedného z nich považujeme za vopred premyslené a dôkladne marketingovo pripravené divadlo", tvrdí Peter Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE. Podla neho išlo len o marketingový príbeh, ktorý mal za cieľ umelo vyvolať pocit "nejakého" súboja a silného príbehu u voličov. Tí, zdá sa na túto hru pristúpili. "Bolo od začiatku jasné, že jeden z dvojice Mistrík - Čaputová sa vzdá. Umelo sa živili emócie, akoby išlo o nejaký zápas. Pritom táto hra mala iba jeden cieľ - navodiť dojem, že ostatní kandidáti sú okrajoví, nepodstatní. No to najporfídnejšie v tejto hre liberálnej mafie je to, že z jediného pronárodného a kresťanského kandidáta, ktorým je výhradne sudca Štefan Harabin majú reálny strach. Dokazuje to aj neustála hra prekáračka s prieskumami", dodáva Sokol. Peter Tomeček, ktorý je tiež podpredsedom NÁRODNEJ KOALÍCIE je vo vyjadreniach ešte tvrdší. "Mám zásadnú otázku na pani Čaputovú", hovorí. "Chcem sa jasne opýtať pani kandidátky, ak sa preukáže vina Andreja Kisku v kauze daňových podvodov KTAG a zároveň budete pani Čaputová zvolená za prezidentku, udelíte Andrejovi Kiskovi milosť?" Pýta sa bývalý župan Trnavského kraja a líder kandidátky NÁRODNEJ KOALÍCIE do eurovolieb. Podľa Tomečka práve táto otázka mala včera padnúť na Mistríkovej tlačovej konferencii. "Nie je náhoda, že sa pán prezident poponáhľal s podporou Čaputovej," pokračuje Tomeček. "Nakoniec pani Čaputová sa netají tým, že Kiska, ale aj bývalý československý prezident Havel sú jej vzory, a mám ešte jeden odkaz pre konzervatívneho slovenského voliča," chce dodať Tomeček. "Čaputová podporuje registrované partnerstvá, adopcie detí homosexuálmi, pokojne ju môžeme označiť ako extrémistickú liberálku. Podľa mňa je čas spojiť všetky pronárodne a kresťansko-sociálne sily tak ako sme to my v NÁRODNEJ KOALÍCII urobili s kandidátkou do eurovolieb a postaviť jednoznačne za Štefana Harabina za tradície a právny štát!", odkazuje Tomeček slovenskému národno-konzervatívnemu voličovi.

