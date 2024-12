Pandémia zavrela parlament pre koalíciu. Bude núdzový stať pokračovať aj po 29. decembri?

Vláda si zrejme bude musieť vystačiť s tým, čo má k dispozícii a o prípadnom predĺžení núdzového stavu tesne pred Silvestrom rozhodne na základe doteraz platného ústavného zákona.

Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) navrhol ústavný zákon narýchlo zmeniť po výhradách právnikov, pretože v súčasnosti neumožňuje predlžiť núdzový stav dlhšie ako na 90 dní. Táto lehota uplynie 29. decembra tohto roku.

Je však možné, že parlament dovtedy nestihne zmeniť ústavný zákon, lebo viacerí poslanci sú v karanténe. Slovensko sa teda po 29. decembri nakrátko ocitne mimo núdzového stavu a vzápätí vláda asi znovu rozhodne o jeho zavedení.





Parlament mal o schválení novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového stavu rozhodnúť už minulý týždeň, ale pre chýbajúcich poslancov koalície z dôvodu koronavírusu, sa hlasovanie odložilo na „najbližšiu“ schôdzu.

Koalícia má 95 poslancov, na prijatie novely ústavného zákona je potrebných aspoň 90 hlasov. Vládne strany sa na opozíciu nemôžu spoliehať, pretože tá zámer vlády kritizuje. Kedy bude najbližšia schôdza, ešte nikto nevie. Zvažovalo sa, že by sa poslanci zišli ihneď po Vianociach, zrejme 28. decembra, ale aj to je otvorené.

Skeptik Pčolinský

Predseda najsilnejšieho vládneho klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že poslanci, ktorí boli minulý týždeň na poslaneckom klube, sú v preventívnej domácej karanténe a priebežne chodia na testy.

„Zatiaľ neevidujeme ďalších nakazených. V priebehu najbližších dní vyhodnotíme, koľko koaličných poslancov je k dispozícii a dohodneme sa na ďalšom postupe,“ povedal portálu Webnoviny Šipoš.

V karanténe je napríklad aj šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý mal minulý týždeň pozitívny PCR test. Má pochybnosti, či sa parlament zíde.





„Do Vianoc parlament určite rokovať nebude. Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívnych, si myslím, že aj po Vianociach bude problém dať dokopy 90 poslancov,“ povedal Webnovinám Pčolinský.





Podľa neho sa teda vláda musí zariadiť tak, aby počítala aj s možnosťou, že parlament nebude rokovať o tomto ústavnom zákone do 29. decembra.

Kolíková: Povieme si, či je nevyhnutný núdzový stav

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce ešte počkať, či parlament predsa len nerozhodne do 29. decembra. O ďalších scenároch nechcela hovoriť. Vláda podľa nej dokáže reagovať promptne, „zo dňa na deň“.

Kolíková odmietla povedať, či by vláda znovu vyhlásila núdzový stav podľa aktuálneho ústavného zákona.





„Povieme si v tom momente, kedy to budeme riešiť, aká je situácia na Slovensku. Či je nevyhnutné to riešiť núdzovým stavom. Prípadne, či to môžeme riešiť aj nejakými inými opatreniami,“ vyhlásila Kolíková.

Zákaz vychádzania sa môže skončiť

Ústavný právnik Peter Kresák hovorí, že asi vláde nezostane nič iné, ako rozhodnúť podľa súčasného ústavného zákona. „Na vyhlásenie nového núdzového stavu bude musieť byť nejaká prestávka, pol dňa, deň. Je to pritiahnuté za vlasy, ale v tejto situácii sa asi iné nedá urobiť,“ povedal.

Podľa neho kabinet musí zároveň riadne zdôvodniť opätovné vyhlásenie núdzového stavu. V prípade scenára „s krátkou prestávkou“ bez núdzového stavu by sa skončil zákaz vychádzania, ktorý funguje dnes s 19 výnimkami a prakticky nemá vážnejší dosah na obmedzenie mobility ľudí. Je tak len na ich zodpovednosti, s kým sa stretávajú.





Vláda predložila novelu ústavného zákona, ktorý rieši otázku vyhlasovania núdzového stavu, do parlamentu ešte 7. decembra v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa Kresáka kabinet situáciu cez leto podcenil a zákon mal predložiť už skôr. „Všetci sme kričali, že treba ústavný zákon upraviť,“ poznamenal.

Bujňák nevidel, že by parlament nemohol pracovať

Ústavný právnik Vincent Bujňák z Právnickej fakulty UK sa pre Webnoviny.sk vyjadril, že „ak chceme, aby mohol byť núdzový stav vyhlásený aj 30. decembra a nasledujúce dni, musíme text ústavného zákona zmeniť“.





Bujňák zároveň zdôraznil, že podľa dostupných informácií nie je činnosť parlamentu znemožnená. Na poslednom hlasovaní bolo prítomných 125 poslancov, a na zmenu ústavného zákona je potrebných 90 hlasov.





„Ako uvádza Neil Gorsuch, legislatíva je umením kompromisu a práve kompromisná povaha je jednou z jej kľúčových predností. Je tu kontrast so súdnymi rozhodnutiami: tie vo všeobecnosti nie sú o kompromise, niekto musí vyhrať a niekto prehrať,“ doplnil Bujňák.

Po novom má byť možný nútený pobyt doma

Návrh ústavného zákona, ktorý majú poslanci odsúhlasiť, umožňuje vláde vyhlasovať núdzový stav z dôvodu pandémie aj po uplynutí lehoty 90 dní. Kabinet bude môcť núdzový stav predlžovať opakovane, a to najviac o 40 dní. Zároveň najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu musí o tom rozhodnúť aj parlament.





Kresák hovorí, že nechápe dlhú 20-dňovú lehotu určenú pre parlament. „To je jedine pre pohodlnosť parlamentu,“ usúdil. Kritizoval tiež, že v návrhu ústavného zákona sa rozširujú zásahy do základných práv a slobôd.





Kým doteraz sa obmedzenie pre slobodu pohybu týkalo iba zasiahnutej oblasti, teraz sa má týkať celého Slovenska. Obmedziť sa má aj nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

