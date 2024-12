Pandémia odhalila rizikovosť úverovania domácností. Čo vás kvôli tomu čaká pri žiadosti o pôžičku?

Väčšina Slovákov pravdepodobne nezaregistrovala, že Národná banka Slovenska (NBS) vydala za marec tzv. Makroprudenciálny komentár a ak si to aj všimli, tak nevedeli, čo s tým.

Zistenia, ktoré prináša sa pritom dotýkajú nie len bánk, ale aj domácností.

Hovoria totiž o tom, ako sa ľuďom počas krízy darilo splácať úvery, a ktoré z nich sa ukázali ako najrizikovejšie. Ak v najbližších mesiacoch plánujete požiadať banku o pôžičku, na ich základe sa môžete pripraviť na to, čo vás čaká.

Zastavenie úverov nehrozí

Tieto informácie NBS zverejňuje každý štvrťrok s cieľom včas informovať o aktuálnom charaktere a vývoji rizík, ktoré môžu spôsobiť vážnu nestabilitu na trhu.

V súčasnosti medzi nimi vedie pandémia, ktorá znížila bankám v roku 2020 čistý zisk o štvrtinu a motivovala ich pripravovať sa na to, že nie všetky úvery im budú splatené, čo sa im podľa NBS aj podarilo.





Banky tak majú v súčasnosti dostatok kapitálu na poskytovanie úverov a podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej by im to ani aktuálna kríza nemala znemožniť. To však v praxi neznemená, že banky budú všetky pôžičky poskytovať rovnako ochotne.





Koronakríza totiž odhalila rizikovosť úverov pre domácnosti, ktoré boli už pred pandémiou vysoko zaťažené splátkami. To znamená, že ich podiel splátok k príjmu po odrátaní životného minima presahoval 60 percent.

So spotrebnými úvermi to pôjde ťažšie

Podľa prieskumov ide približne o 16 % zadlžených domácností, ktoré sa podľa Šablovej už na ďalší úver či hypotéku nemusia kvalifikovať.

„Sprísnenie poskytovania úverov sa môže dotknúť pôžičiek, ktoré pravdepodobne zaznamenajú ďalší pokles nielen kvôli odkladom splátok, ale najmä pre platné opatrenia voči nadmernému zadlžovaniu ľudí,“ vysvetlila portálu voFinanciách.sk.





Tie zaviedla začiatkom roka 2020 NBS a kvôli nim už splátky úverov v domácnostiach nesmú prekročiť spomínaných 60 percent príjmu pod odrátaní životného minima.





Získanie spotrebného úveru nebude jednoduché ani pre domácnosti, ktoré túto záťaž nemajú. „Banky aktuálne obozretnejšie poskytujú najmä spotrebné úvery, ktoré sú výrazne rizikovejšie, lebo nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou tak ako hypotéky,“ uviedla Šablová.

Obozretnosť bánk

Okrem prílišnej zadlženosti tak budú finančné inštitúcie pozerať aj na to, či má klient dostatočnú finančnú rezervu z príjmu na splácanie úveru.

Motivovať ich k tomu môžu aj zistenia NBS, podľa ktorých domácnosti, ktoré si už pred krízou odkladali z príjmu len nízku alebo žiadnu rezervu, žiadali výrazne viac o odklad splátok.





„Časť z nich pravdepodobne nebude schopná pokračovať v splácaní ani napriek týmto odkladom,“ uviedla NBS v marcovom komentári.





Priaznivejšia situácia by na druhej strane mala pretrvať pri úveroch na bývanie. Tie si totiž zachovali silný rast počas pandémie, čo spôsobovalo najmä pretrvávajúce stúpanie cien nehnuteľností a nízke úroky.

Podmienky pre nové bývanie by sa meniť nemali

Zmeny nastali až v januári 2021, kedy nastal prepad dopytu aj po týchto pôžičkách. Podľa NBS ho spôsobila zvýšená neistota a oslabená ekonomická dôvera domácností. Zásadného zvyšovania úrokov hypoték v tomto roku sa však podľa odborníkov obávať nemusíme.





„Tieto očakávania sa opierajú aj o signály z Európskej centrálnej banky, ktorá stimuluje ekonomiku cez nízke základné úrokové sadzby a tie nedávajú priestor k rastu úrokov v komerčných bankách,“ vysvetľuje Šablová.

Namiesto zdražovania úrokov tak podľa riaditeľky skôr možno čakať celkový útlm úverovania, ako následok rastúcej nezamestnanosti, ktorú doniesla pandémia.

Finančná rezerva je základ

Požiadavky bánk na klientov žiadajúcich o hypotéku sa nateraz nemenia. Podľa Lindy Valko Gálikovej z 365.bank totiž stále platí, že banka všetkých úverových klientov starostlivo posudzuje.





Preto je dobré, aby klienti mysleli pri čerpaní úveru na možnosti zníženia jeho rizikovosti, a to najmä prostredníctvom finančnej rezervy. K tej sa prikláňa tak NBS ako aj oslovení odborníci.

Tvorba rezervy prostredníctvom odkladania si aspoň 10 percent z príjmu je tak ideálnou prípravou nie len na budúce čerpanie úveru, ale aj iné životné situácie.





„Vytvárať si finančnú rezervu je dôležité, a to bez ohľadu na to, či čerpáme pôžičku alebo nie,“ zdôrazňuje Gáliková, podľa ktorej si klient riziko môže minimalizovať aj poistením úveru.





Ďalšou pomôckou je podľa Šablovej aj správne nastavenie výšky splátok. Tie by vo všeobecnosti nemali presahovať 30 percent z príjmu. O hypotéku či spotrebný úver je tiež dobré žiadať po splatení predošlých záväzkov, ktoré môžu zvýšiť riziko zamietnutia pôžičky.





V prípade, že vám však nejaká banka odmietne poskytnúť úver, nemusíte to hneď vzdať. Každá má totiž vlastný systém hodnotenia, podľa ktorého posudzuje žiadosti.

„Kým v jednej banke môžete s daným typom príjmu a úverovou požiadavkou vyhovovať, iná banka vás môže odmietnuť,“ pripomína Šablová, podľa ktorej by klienti mali v prvom rade preskúmať jednotlivé možnosti na trhu a neuspokojiť sa hneď s prvou ponukou od vlastnej banky.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.