Palkovič požiadal Dozornú radu VšZP o návrh krízových opatrení, chce zvrátiť jej narastajúci dlh

Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič požiadal Dozornú radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o informácie o tom, aké kroky v tomto roku uložila manažmentu VšZP na zvrátenie trendu narastajúceho negatívneho základného imania poisťovne.

Šéf rezortu chcel zároveň od dozornej rady štátnej poisťovne informácie o tom, či a kedy dala urobiť zmluvný audit, alebo či si vyžiadala informácie o kontrolách pred podpisom zmlúv.

V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

Návrh opatrení

Keďže na tieto otázky minister na mimoriadnom rokovaní dozornej rady VšZP nedostal uspokojivé odpovede, požiadal dozornú radu poisťovne, aby v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvom zdravotníctva SR do desiatich dní predložila návrh opatrení, ktoré zvrátia negatívnu finančnú situáciu poisťovne.





Jedným z opatrení, ktoré šéf rezortu zdravotníctva požaduje, je realizácia zmluvného auditu. Zároveň očakáva, že návrh opatrení bude spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.

Preddavková platba

Minister zdravotníctva zároveň členov dozornej rady štátnej poisťovne informoval, že je pripravený zrealizovať jednu preddavkovú platbu, ktorá pokryje náklady na analýzu stavu príjmov poisťovne od ekonomicky aktívnych osôb a nákladov na úhradu liekov. Podmienkou je však vypracovanie návrhu krízových opatrení dozornou radou s cieľom dodržať obchodno-finančný plán a tzv. prerozdeľovaciu vyhlášku.





„Tým sa zabezpečí, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosť nebudú musieť mať obavy z toho, že úhrady nebudú vyplácané v termíne splatnosti. Tým sa zároveň docieli, že pre pacientov bude zabezpečená adekvátna a dostupná zdravotná starostlivosť,“ dodáva rezort zdravotníctva.

