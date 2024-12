Pád Prigožinovho lietadla s najväčšou pravdepodobnosťou naplánovala ruská Federálna bezpečnostná služba

24.8.2023 (SITA.sk) - Podľa najpravdepodobnejšieho scenára nehodu lietadla s mecenášom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom majú na svedomí ruské tajné služby.

Domnienka o FSB

Ako referuje web Ukrajinská pravda, takýto názor panuje v britských vojenských kruhoch. Briti sa domnievajú, že pád Prigožinovho lietadla spôsobila Federálna bezpečnostná služba (FSB).

Podľa zdrojov z prostredia britskej armády sú príslušníci FSB úplne lojálni ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi. Pohraničná stráž je podriadená orgánom FSB.

Posilnenie ministra obrany

Podľa Britov malo zostrelenie lietadla za cieľ posilniť postavenie ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, a tento cieľ sa podľa Britov „zatiaľ podarilo naplniť“.

Lietadlo sa zrútilo v stredu, dva mesiace po tom, ako Prigožin inicioval takzvaný „pochod spravodlivosti“ proti vedeniu ruskej armády.

Bola to krátka vzbura, ktorá sa skončila nasledujúci deň. Počas vzbury wagnerovci dokázali prevziať kontrolu nad juhoruským mestom Rostov nad Donom a ohrozovali Moskvu. Prigožin však pochod zastavil po tom, ako cez samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka dosiahol dohodu s Kremľom.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

