Pacienti s rakovinou kože už nebudú čakať na rozhodnutie poisťovne, sprístupnili aj liek Keytruda

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) - Prelomová liečba malígneho melanómu bude dostupná z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) o tom informovalo v tlačovej správe.

Pacienti s rakovinou kože už nebudú odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či im účinnejšiu liečbu schváli, alebo nie. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa na základe odborných odporúčaní a medicínskych dôkazov rozhodla pacientom sprístupniť liek Keytruda.

Výsledky úspešnosti liečby

Kalavská k uvedenému rozhodnutiu pristúpila na základe dokázaných výsledkov úspešnosti liečby a odporúčaní renomovaných medicínskych odborníkov. Tí definovali tento druh liečby ako druhú šancu na život u pacientov s malígnym melanómom, kde neexistovala žiadna relevantná alternatíva. Z tejto liečby benefituje až 70 percent pacientov, uviedlo MZ.

"Liečba imunoterapiou je prelomová, naštartuje imunitu pacienta a sú to nakoniec biele krvinky, ktoré bojujú proti rakovine. Melanóm je prvou diagnózou, v ktorej imunoterapia preukázala svoj benefit a boli dosiahnuté výsledky ešte pred krátkym časom nepredstaviteľné," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Kým pri liečbe bez použitia Keytrudy sa podľa ministerky o dlhodobom prežívaní pacientov pri tejto diagnóze takmer nedalo hovoriť a polovica pacientov prežívala kratšie ako 9 mesiacov, pri liečbe Keytrudou je nažive po 5 rokoch ešte viac ako 40 % ľudí. Odborníci na svetových fórach skloňujú dokonca termín “vyliečenie”.

Výnimka zo zdravotnej poisťovne

Keytrudou sa na Slovensku liečilo len tento rok do septembra viac ako 50 pacientov. Všetkým musela doteraz udeliť výnimku zdravotná poisťovňa.

"Už po troch mesiacoch sa dá povedať, či pacient na liečbu reaguje pozitívne. Ide o extrémne rýchlu spätnú väzbu, aká tu doteraz nebola, kedy vieme, či liečba zaberá," vysvetlil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Musil. U tých pacientov, ktorých organizmus na ňu nereaguje pozitívne, je podľa Musila liečba prerušená. "Žiadny iný liek zo skupiny imuno-onkologickych preparátov doteraz o úhradu nepožiadal," doplnil.

Tímlíderka pre zdravotníctvo SaS Jana Cigániková minulý týždeň upozornila na Petra Musila, ktorý je bývalým výkonným riaditeľom farmaceutickej firmy, ktorá predáva liek Keytruda.

Doterajšia liečba bola lacná a zastaralá

Ten ministerstvo podľa Cigánikovej zaradilo do kategorizačného zoznamu napriek odbornému odporúčaniu kategorizačnej komisie, aby liek do zoznamu nezaradilo. Lieky na rovnakú indikáciu podľa SaS zaradené do kategorizácie neboli.

Ministerka v reakcii uviedla, že Musil, ktorý bol vo viacerých farmaceutických firmách a má na starosti sekciu liekovej politiky, je vo farmaceutickom priemysle uznávaný a má odborné vedomosti.

Kategorizačná komisia je podľa Kalavskej poradným orgánom a doterajšia liečba malígneho melanómu, na ktorú sa Keytruda používa, je zastaralá a lacná a prežitie pri tomto spôsobe liečby je do štyroch rokov 2 %.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !