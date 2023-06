Oznámenie o verejnom ponukovom konaní na predaj nehnuteľností

22.6.2023 (SITA.sk) -

Ponukové konanie o predaji pozemkov v priemyselnom parku Veľká Ida (okres Košice – okolie) je vyhlásené verejne nasledovne:

Vyhlasovateľ verejného ponukového konania JUDr. Marek Radačovský správca majetku úpadcu eng power s. r. o. v konkurze (do 07.04.2022 ENERGYCO, s.r.o.), so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824 oznamuje konanie verejného ponukového konania na predaj pozemkov v priemyselnom parku Veľká Ida:

majetok oddelenej podstaty veriteľa č. 155 - Tatra banka, a.s., ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 121/2022 zo dňa 23.06.2022 (K037285) - nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 7858 pre okres Košice - okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida, a to:

a) parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape

parc. č. 3221/5 o výmere 4980 m2, Ostatná plocha parc. č. 3221/6 o výmere 6695 m2, Ostatná plocha Parc. č. 3221/10 o výmere 16184 m2, Ostatná plocha parc. č. 3221/34 o výmere 729 m2, Ostatná plocha



majetok oddelenej podstaty veriteľa č. 126 - Provyko s.r.o., ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 121/2022 zo dňa 23.06.2022 (K037286) - nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 7858 pre okres Košice - okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida, a to:

a) parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape

parc. č. 3221/46 o výmere 7328 m2, Ostatná plocha.

Podrobné informácie o verejnom ponukovom konaní sú uvedené v Obchodnom vestníku č. 117/2023 zo dňa 20.06.2023 (K034602) alebo ich získate na vyžiadanie emailom (office@radacovsky.sk) či telefonicky na tel. +421 55 72 96 116.

Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 21.07.2023.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.