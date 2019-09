Ovečkinove ofenzívne čísla vyrážajú dych, mohol by dostihnúť aj rekordéra Gretzkého

13.9.2019 (Webnoviny.sk) - Alexander Ovečkin a Washington Capitals, to bude podľa všetkého láska na celý život. Alebo športovou terminológiou napísané - na celú kariéru.

Odvtedy čo začal rýchlonohý krídelník so smrtiacou strelou v roku 2005 korčuľovať v NHL, nemal iného zamestnávateľa ako Washington. A tak to zrejme zostane až do konca kariéry. Aktuálna dlhodobá zmluva čoskoro 34-ročnému útočníkovi vyprší na konci sezóny 2020/2021 a už načrtol, ako by to mohlo byť ďalej.

"Nechcem už teraz naisto hovoriť, že určite predĺžim kontrakt. Radšej si počkám a o rok to uzavrieme. Rád by som však zostal vo Washingtone, na tom sa nič nemení. Nechcem hrať hokej v inom tíme v Severnej Amerike," uviedol Alexander Ovečkin, cituje ho oficiálny portál NHL.

"Uvidíme, čo všetko sa môže stať do dvoch rokov. Tiež nechcem hrať len preto, aby som hral. Chcem si udržať súčasnú úroveň, inak to nebude mať pre mňa význam," obozretne podotkol Ovečkin.

Ovečkinove čísla vyrážajú dych

Generálny manažér Capitals Brian MacLellan privíta, ak sa Ovečkin rozhodne zostať v organizácii Capitals aj po ukončení platného kontraktu v roku 2021. Momentálne mu však chce dopriať dostatok pokoja, aby sa čo najlepšie pripravil na svoju 15. sezónu vo farbách Caps.

"Dáva zmysel, čo Ovi povedal o pokračovaní v kariére. Pod jeho rozhodnutie sa môže podpísať zdravotný stav, udržanie si formy, úspech aj jednoduchá radosť z hry. Rešpektujem, že to všetko bude zohrávať úlohu, ale zároveň dúfam, že zostane s nami čo najdlhšie," uviedol MacLellan.

Ovečkinove ofenzívne čísla vyrážajú fanúšikom aj súperom dych. Od sezóny 2005/2006 nastrieľal v NHL spolu 658 gólov v 1084 zápasoch základnej časti sezóny, ďalších 65 pridal v 128 dueloch play-off.

Ak v najbližšej sezóne dosiahne 42 gólov, stane sa ôsmym hráčom histórie, ktorý pokorí hranicu 700 presných zásahov. Dosiaľ má na konte osem minimálne 50-gólových sezón, v tomto sú lepšie iba legendy Wayne Gretzky a Mike Bossy s deviatimi.

Gretzky má na konte 894 gólov

Ovečkinov dlhoročný švédsky spoluhráč Nicklas Bäckström tvrdí, že Ovečkin bude hrať ešte minimálne tri sezóny aj po ukončení súčasného kontraktu, aby mohol ohroziť absolútneho streleckého rekordéra NHL Gretzkého s 894 zásahmi.

"Myslím si, že môže dostihnúť Gretzkého. Je to možné. Spôsob, akým strieľa a skóruje, je niečo nepredstaviteľné. Stačí ho len kŕmiť presnými prihrávkami," skonštatoval Bäckström. A čo si o historickej misii Gretzky myslí ruský hokejový snajper? "Viem ako hrám a pokúsim sa využiť svoje šance. Nič nebudem meniť na svojom spôsobe hry," povedal Ovečkin.

Bäckström chápe, že jeho spoluhráč sa dnes nezaťažuje myšlienkami na Gretzkého, ale raz to môže prísť. "Alex odvádza svoje na ľade, ale keď sa ku Gretzkému strelecky priblíži, začne ho to viac zaujímať a to bude len dobré," dodal švédsky hokejista s milimetrovou prihrávkou.





