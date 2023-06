Otvoria dlhoočakávanú rýchlostnú cestu R7 aj úsek diaľnice D4

Úseky rýchlostnej cesty R7 na trase Ketelec – Dunajská Lužná – Šamorín – Holice a úsek diaľnice D4 Ketelec – Rovinka v celkovej dĺžke takmer 30 kilometrov otvoria pre motoristov v nedeľu 19. júla.

Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., ako hlavný zhotoviteľ úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy v celkovej dĺžke 59 kilometrov v rámci PPP projektu.

„Dlho očakávaná rýchlostná cesta R7 bude v nedeľu odovzdaná do užívania slovenskej verejnosti. Na odovzdanie do prevádzky 29,7 km (25,2 km na R7 a 4,5 km na D4) s 22 mostami a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne ostáva iba prestrihnúť pásku,“ uviedla D4R7 Construction.

Rýchlejšie a bezpečnejšie dochádzanie

„Rýchlostná cesta R7 prinesie rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie dochádzanie domov nielen pre ľudí žijúcich na Žitnom ostrove, ale aj pre tranzitnú dopravu. Veľmi sa z tohto míľnika dôležitého pre ľudí v regióne i všetkých vodičov tešíme,“ povedal generálny manažér D4R7 Construction Michael Heerdt.





Na odovzdaní uvedených úsekov R7 a D4 do prevádzky sa zúčastní aj minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).





Zhotoviteľ pre splnenie všetkých podmienok premávky v rámci dopravného uzla Bratislavy na najbližšie otvorených úsekoch R7 a D4 zaviedol nové názvy niekoľkých križovatiek aj do trvalého dopravného značenia.





„Platí to pre Ketelec (nový názov Bratislava – juh), Rovinku (Bratislava, Podunajské Biskupice), Dunajskú Lužnú (Šamorín – západ), Šamorín (Šamorín – sever). Rovnaký názov ako doteraz majú na týchto úsekoch len Holice,“ priblížila D4R7 Construction.

Novou vozovkou prejdu ako prví bežci

Pred oficiálnym otvorením sprístupní zhotoviteľ dokončenú R7 športovcom v rámci charitatívneho večerného behu, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júla. „Trasa behu na novej vozovke meria symbolicky 7 kilometrov. Bežecké podujatie sa začne o 20:00 na odpočívadle OMV Blatná na Ostrove na novej R7,“ priblížil zhotoviteľ.





Počet účastníkov je limitovaný na päťsto bežcov a podľa počtu registrovaných by mal byť naplnený. „Na R7 budú od 17:00 vpustení len registrovaní bežci a bežkyne. Súťažiaci budú pretekať v troch vekových kategóriách do 29 rokov, od 30 do 49 a nad 50 rokov,“ dodala D4R7 Construction.





Po vjazde na miesto konania sú všetci účastníci povinní zakrývať si horné dýchacie cesty a dodržiavať všetky hygienické pokyny a usmernenia organizátora behu.





V rámci PPP projektu sú vo výstavbe ešte úseky D4 Bratislava, Jarovce – Ketelec, Rovinka – Ivanka, sever – Rača a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec. Stavba D4 a R7 je v omeškaní, prvé úseky mali byť pôvodne hotové na jar a ďalšie v októbri tohto roka.

