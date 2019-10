Otcovské nebude, parlamentom neprešiel ani flexibilný rodičovský príspevok

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od nezaradenej poslankyne Simony Petrík (Spolu), ktorou sa mala do systému nemocenského poistenia zaviesť dávka otcovskej popôrodnej starostlivosti, tzv. otcovské.

Rovnako ako materské

Otec by tak získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne.

Otec by mal podľa novely zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, t. j. podieľal sa na fungovaní sociálneho systému. Táto podmienka je rovnaká ako v prípade poskytovania materského.

Zmeny v rodičovskom príspevku

Poslankyňa Petrík neuspela ani s návrhom novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorým sa malo zaviesť flexibilné poberanie tejto dávky. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať.





Celkovú sumu 6 396 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne tri roky veku.





"Navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 213,20 eura až do 355,33 eura, ak by si rodič skrátil poberanie poberania rodičovského príspevku do dvoch rokov veku dieťaťa,“ uviedla poslankyňa Petrík.

