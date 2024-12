Otcovia sa o materskú dávku už báť nemusia, poslanci za SaS chcú presadiť aj ďalšie zmeny

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku mája tohto roka budú môcť otcovia čerpať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne bez obáv, či im poisťovňa túto dávku prizná. Na stredajšej tlačovej besede to povedal expert na dane a odvody Jozef Mihál.

Pri nástupe otca na materskú dovolenku už rodičia nebudú musieť uzatvárať formálnu dohodu o tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti. Podľa Mihála sa tak ruší táto formálna podmienka nároku na materskú dávku. Ide o pozmeňujúci návrh od poslanca za SaS Petra Cmoreja k vládnej novele zákona o sociálnom poistení, ktorý v utorok schválil parlament.

"Vítajú to stovky, ak nie tisíce rodín," povedal Mihál. Otcom, ktorí sa chystajú na materskú dovolenku, podľa neho odpadne stres z toho, či im Sociálna poisťovňa materskú dávku prizná. "Ak si otcovia nájdu bočný zárobok, pokojne ho môžu mať," dodal Mihál.

Len zámienka na nepriznanie dávky

Dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti bola podľa neho pre Sociálnu poisťovňu len zámienka na to, aby dávku nepriznala. Upozornil na to, že podľa zákona o rodine sa otec dieťaťa o svoje dieťa stará.

Poslankyňa z SaS Jana Bittó Cigániková navrhuje materskú dovolenku premenovať na rodičovskú starostlivosť. "Bude to jeden z prvých návrhov, s ktorým pôjdeme za novým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny," povedala. Podľa nej totiž už dávno to nie je čisto materská, ani dovolenka.





Podľa poslanca za SaS Petra Cmoreja by sa mali komplexne zmeniť dávky do troch rokov veku dieťaťa. "Chceme odstrániť zo systému materskej dávky nespravodlivosti, ktoré spôsobujú, že ročne nedostane materskú okolo 15-tisíc žien," povedal. Liberáli chcú tiež znížiť byrokraciu a zvýšiť podporu pre rodiny s malými deťmi.

Odstránenie dôležitej podmienky

Za kľúčové považuje odstránenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri nárokovaní si na materskú dávku. Pre túto podmienku podľa Cmoreja mnoho matiek materskú dávku nedostane a nemá nárok ani na nový tehotenský príspevok. "Materskú by dostali aj živnostníčky, opatrovateľky alebo vysokoškolské študentky," povedal. SaS žiada zaviesť jednu rodičovskú dávku do troch rokov veku dieťaťa.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.





Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Suma materskej dávky dosahuje 75 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

