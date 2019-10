Otázka nového ministra financií je ešte stále otvorená, tvrdí Fico a hovorí o dvoch procesoch

„Musíme to vyriešiť do konca budúceho týždňa, pretože pán Kažimír už má potom nejaké povinnosti. Sú dva procesy, ústavný a stranícky. Musí rozhodovať predsedníctvo strany. Buď postavíme úplne nového ministra, alebo bude na istý čas vykonávať funkciu ministra premiér. Je to ešte stále otvorená otázka,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.