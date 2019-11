Osúdení za vraždu Mišenku žiadajú obnovu konania, senát odložil rozhodnutie na neurčito

BANSKÁ BYSTRICA 29. októbra (WebNoviny.sk) – Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici sa zaoberal návrhmi na obnovu konania odsúdených Ivana Skalického a Ronalda Mišecha v prípade vraždy topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku.

Vypočul si oboch odsúdených, ich obhajcu a prokurátora, ktorý žiadal návrh odsúdených zamietnuť. Senát rozhodnutie odročil na neurčito, pričom predloženými dôkazmi a skutočnosťami sa má teraz zaoberať príslušný prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry.

Typická mafiánska poprava

Senát ŠTS v júni 2012 uznal štyroch obžalovaných vinných z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej organizovanou skupinou. Trom uložil tresty odňatia slobody na 25 rokov a jednému na doživotie. Doživotný trest uložil Ivanovi Skalickému, pretože už bol predtým odsúdený za vraždu. Tresty odňatia slobody na 25 rokov dostali Milan Pavlovič, Róbert Trajkov, zvaný Netvor, a Ronald Mišech. Verdikt potom potvrdil odvolací senát Najvyššieho súdu SR. Spolu s nimi prokurátor žaloval aj Viliama Mišenku, ktorý údajne vraždu financoval, ale podľa súdu sa tento skutok nepodarilo preukázať.

Podnikateľa Jozefa Mišenku zavraždili 20. júla 2010 po ôsmej ráno. Útočníci do vozidla Mercedes vystrieľali približne 30 rán zo samopalu. Prokurátor to označil za typickú mafiánsku popravu a podľa neho sa preukázalo, že na nej mali svoj podiel všetci obžalovaní ako organizovaná skupina. Podľa súdu strieľal Goran zo Škody Octavie, ktorú šoféroval Mišech. Vozidlo sa neskôr našlo zhorené v rekreačnej oblasti Duchonka. Vo vraku auta bol ohorený československý samopal vzor 58 s odstráneným výrobným číslom.

Kým Mišech sa k písomnému návrhu na obnovu konania nevyjadroval, Ivan Skalický viac ako hodinu poukazoval na podľa neho nové skutočnosti a dôkazy. Predovšetkým by chcel, aby súd vypočul ako svedka Gorana Stefanova z Macedónska. Macedónčan mal byť strelcom na zavraždeného Jozefa Mišenku. Vo februári tohto roku dostal Skalického obhajca list od Gorana. Ten v ňom vraj uvádza skutočnosti v prospech jeho klienta. Podľa obhajcu Juraja Gavalca je Goran Stefanov závažnejší svedok ako utajený svedok, pretože je nepredstaviteľné, že by nebol vypočutý človek, ktorý strieľal. Skalický poukázal aj na nepravdivú výpoveď istého svedka ovplyvnenú nátlakom polície. Skalický si myslí, že vypočuť je potrebné aj Viliama Mišenku a ďalších svedkov. Navrhol preskúmať rôzne dokumenty, ako napríklad trestný spis Gorana, zápisnicu polície o predvedení svedka, ktorý klamal a iné.

Svedkovia vraj nehovorili pravdu

Skalický mal svoju výpoveď pripravenú písomne, odvolával sa pritom na rôzne judikáty a skákal sudcovi do reči. Predseda senátu ho upozornil, že judikát nie je dôkaz. Na to Skalický požadoval uviesť do zápisnice, že mu zakazujú čítať judikáty, on chce iba informovať prítomnu verejnosť.

V súvislosti s vraždou Jozefa Mišenku bol odsúdený aj Róbert Trajkov, ktorému nepomohlo odvolanie ani dovolanie, ale vyhovel mu Ústavný súd SR. Ten zrušil rozsudok v tejto veci s tým, že príslušný súd sa má nanovo zaoberať výpoveďou utajeného svedka. Skalický poukázal na to, že v prípade boli odsúdení ako organizovaná skupina a rozhodnutie ústavného súdu sa týka aj jeho. Tiež vyhlásil, že povoliť obnovu konania je pre neho životne dôležité, lebo bol odsúdený iba na základe tvrdení dvoch svedkov, ktorí nehovorili pravdu. Sudcom pripomenul, že justícia pozná zásadu, podľa ktorej „je lepšie oslobodiť desať vinných, ako odsúdiť jedného nevinného“.

Konanie o návrhu na obnovu konania sledovali príbuzní a priatelia Skalického. Medzi nimi bola i jeho sestra, ktorú v prípade obnovy konania navrhuje obhajoba vypočuť na hlavnom pojednávaní ako svedkyňu.





