Osud Slovákov v Británii závisí od prijatia dohody o brexite, veľvyslanectvo už posilňuje kapacity

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Je na rozhodnutí britskej premiérky Theresy May, na aký dátum sa posunie brexit. Slovensko však očakáva, že bude zrejmé, o aký dátum šéfka britskej vlády požiada, ešte pred budúcotýždňovým summitom. Ten sa koná vo štvrtok a v piatok, odklad musí na žiadosť britskej strany odsúhlasiť všetkých 27 členov EÚ.

Platí, že Slovensko uprednostňuje vystúpenie Británie z EÚ na základe dohody. Po tohtotýždňových výsledkoch hlasovania britských poslancov o návrhoch súvisiacich s brexitom sa pre Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve nič nemení. Veľa vecí však bude závisieť od toho, či sa Londýnu na tretí pokus podarí schváliť odchod Británie na základe vyrokovanej dohody.

Posilňujú kapacity v Londýne

V každom prípade však ministerstvo posilňuje kapacity veľvyslanectiev v Londýne, ako aj v írskom Dubline. Vyplýva to z odpovedí ministerstva zahraničných vecí, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ tlačového odboru Juraj Tomaga.

"Vítame, že britská premiérka je pripravená opätovne, už po tretíkrát, predložiť Dohodu o vystúpení na schválenie parlamentu. Pre Slovensko je riadený brexit tou najlepšou formou vystúpenia. V prípade pozitívneho hlasovania bude naša krajina pripravená podporiť tzv. Technické predĺženie obdobia, počas ktorého sa zrealizuje ratifikačný proces v Spojenom kráľovstve a v EÚ. Takéto predĺženie môže byt len do 30. júna tohto roku z dôvodu, aby nebol narušený proces vytvárania nového Európskeho parlamentu po májových voľbách," uviedlo ministerstvo.

Ak sa však dohodu nepodarí schváliť ani na tretí pokus, bude záležať na Británii, aké dôvody a účel uvedie v žiadosti o politické predĺženie. To musí byť podľa MZV nevyhnutne dlhším časovým obdobím, ktoré presiahne rámec volieb do Európskeho parlamentu.

Pellegriniho vláda schválila lex brexit

"V tom prípade bude Spojené kráľovstvo povinné vyhlásiť voľby do europarlamentu. Slovensko bude pripravené podporiť aj takéto predĺženie, aby Londýn dostal viac času na uskutočnenie nevyhnutných vnútropolitických krokov, ktoré dajú možnosť britským občanom vyjadriť svoj názor na brexit. Tým vláda získa vysokú legitimitu na ďalší postup," odpísalo ministerstvo.

Ak Británia stihne vystúpiť do konca júna, Slovensko bude mať v budúcom období 14 europoslancov, ak sa však rokovania ešte viac predĺžia, budeme mať doterajších 13.

Rezort takisto pripomenul, že vláda tento týždeň schválila lex brexit. Po schválení parlamentom by mal byť platný od 30. marca, účinnosť však nadobudne dňom tvrdého brexitu - čiže odchodom bez dohody.

"Medzirezortná koordinačná skupina pre brexit, ktorá zasadala práve vo štvrtok, aj za účasti sociálnych partnerov, odborných a profesijných združení a zväzov, priebežne vyhodnotila plnenie úloh. Rezorty informovali o opatreniach v daných sektoroch, ktoré majú minimalizovať dopady v prípade tvrdého brexitu," informovali ďalej.

Zmeny pre podnikateľov

Za kľúčové považujú aj celoeurópske opatrenia, napríklad v sociálnom zabezpečení, dopravných prepojeniach v cestnej a leteckej doprave, rozdelení colných kvót WTO pre EÚ či vízových nariadeniach.





Poskytovanie informácií pre občanov, ako aj podnikateľov, považuje MZV za kľúčové. "Najmä podnikatelia sa v prípade tvrdého brexitu budú musieť pripraviť na zmenené podmienky vývozu a dovozu tovarov a poskytovania služieb. Všetky aktuálne informácie, odporúčania a manuály nájdu na stránke http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit, ale aj na stránkach príslušných rezortov a Finančnej správy. Posilňujeme aj náš Zastupiteľský úrad v Dubline a perspektívne aj Zastupiteľský úrad v Londýne, vrátane kapacít v oblasti poskytovania informácií občanom, ktorí sa ocitnú v núdzi spôsobenej brexitom a to prostredníctvom našich diplomatických služieb," upozornilo ministerstvo.





Nateraz sa pre Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve nemení nič, keďže ostrovy sú stále členským štátom EÚ so všetkými právami a povinnosťami člena EÚ.

Poslanci dohodu už dvakrát odmietli

Britskí poslanci vo štvrtok hlasovali za to, aby vláda požiadala Európsku úniu o odklad brexitu o najmenej tri mesiace. Premiérka Theresa May by teraz mala požiadať Brusel o odklad aspoň do 30. júna v prípade, ak parlament budúci týždeň dohodu o brexite schváli.





Britskí zákonodarcovia však dohodu, ktorú May vyrokovala s Bruselom, už dvakrát odmietli. V prípade tretieho odmietnutia by bol podľa vlády potrebný oveľa dlhší odklad. Akýkoľvek odklad odchodu Británie musí schváliť všetkých 27 zvyšných členov Európskej únie.





Brexit je stále naplánovaný na 29. marca. Vo štvrtok sa parlament vyslovil aj proti konaniu nového referenda o brexite. Britskí poslanci rovnako odmietli aj návrh na odobratie kontroly nad brexitom z rúk konzervatívnej vlády a odloženie brexitu na neurčito.

