Ostrá kritika na plošné poskytovanie dotácií na školské obedy prichádza aj od Republikovej únie zamestnávateľov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ostro kritizujú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opätovne zavádza plošné poskytovanie dotácií na školské obedy. Napriek tomu, že predkladatelia zákona argumentujú zlou ekonomickou situáciou a hovoria o adresnej sociálnej pomoci v čase krízy, opak je podľa nich pravdou.

Predvolebný populizmus

Zamestnávatelia upozorňujú na to, že štát chce získať prostriedky na financovanie opatrenia prostredníctvom ďalšieho zdaňovania vybraných sektorov ekonomiky. Takéto konanie považujú za krajne neprijateľné. RÚZ to uviedla v tlačovej správe. Toto opatrenie má štátnu kasu podľa RÚZ stáť 110 miliónov eur.

„Z čoho ho štát zaplatí je nateraz otázne. O jeho prijatí so sociálnymi partnermi opäť nikto nediskutoval,“ upozorňuje RÚZ. Samotný návrh zákona, ktorý poslanci v utorok schválili, pritom podľa zamestnávateľov dokonca ani neobsahuje vyčíslenie dopadov jeho zavedenia či konkrétny spôsob jeho financovania.





„Napriek tomu, že ide o návrh zákona, ktorý bude mať nepochybne vplyv na verejné financie i podnikateľské prostredie, predkladatelia pozmeňovacieho návrhu si vyčíslenie konkrétnych dopadov nechali pre seba, čo vnímame ako do očí bijúci predvolebný populizmus. Takéto konanie, a to nielen v týchto krízových časoch, považujeme za neprijateľné,“ konštatuje viceprezident RÚZ Róbert Spišák.

Žmýkanie podnikateľov

Zamestnávatelia predpokladajú, že zdroje na financovanie opatrenia bude chcieť dočasná vláda získať na úkor domácich podnikov, a to v podobe ďalšieho zaťaženia. RÚZ upozorňuje na to, že by nešlo o prvý prípad zavádzania nesystémových špecifických sektorových daní a odvodov za účelom naplnenia štátnej kasy a financovanie opatrení, ktoré sa „na oko“ tvária prosociálne a politickým predstaviteľom získavajú volebné hlasy.





„Na Slovensku sa už stáva bežnou praxou, že odpoveďou na akúkoľvek krízu je ďalšie neúmerné dodatočné zdanenie podnikateľského sektora,“ zdôrazňuje viceprezident RÚZ. Pripomína zavádzanie osobitných sektorových daní a odvodov na financovanie Inflačného balíčka, bankový odvod, daň z ruskej ropy či skokové zvyšovanie sadzieb odvodov pre regulované subjekty. „Je neprijateľné, aby podnikateľský sektor sanoval úlohu štátu a donekonečna slúžil ako bezodná peňaženka politikov,“ dodal Spišák.

Ako budú dotácie vyzerať?

Od začiatku mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura. Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu od poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorý pri schvaľovaní novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi schválil parlament.

Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed. Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti. Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.

