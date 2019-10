Osobitný odvod pre obchodné reťazce má pomôcť domácim potravinám, tvrdia poľnohospodári

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta otvorenie celospoločenskej diskusie o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. Dôvodom je momentálna situácia v obchode a správanie sa niektorých obchodných reťazcov ku svojim dodávateľom potravín na Slovensku.

"Pozitívne vnímame otvorenie celospoločenskej diskusie vo vzťahu k situácii, ktorú máme pri predaji potravín a k stavu v obchodných reťazcoch. Je najvyšší čas na to, aby sme celospoločensky poukázali na to, ako sa správajú obchodné reťazce k svojim dodávateľom potravín na Slovensku. Po vstupe do EÚ sa dal obchodným reťazcom veľký priestor na podnikanie, ktorý postupne zneužili,“ uviedol v stanovisku k odvodu predseda SPPK Emil Macho.

Domáce potraviny v obchodoch

Diskusiu o dominantnom postavení reťazcov a prerozdeľovaní marže po približne pätnástich rokoch od vstupu Slovenska do Európskej únie SPPK víta. Osobitný odvod má podľa komory pomôcť najmä domácim potravinám.

„Slovenskí poľnohospodári a potravinári požadujú, aby sa postupne zvýšil podiel slovenských potravín na pultoch v obchodoch, pretože momentálne máme len žalostných 40 %. Mali by sme sa priblížiť okolitým krajinám, kde je to zastúpenie omnoho vyššie, niekde aj na úrovni 80 %. Všetky štandardné nástroje v poslednom čase, ktoré používali potravinári aj poľnohospodári, zlyhávajú. Preto vítame otvorenie tejto diskusie, pretože situácia je neudržateľná,“ dodal Macho.

Odvod z čistého obratu

Poslanci za Slovenskú národnú stranu predložili v októbri do Národnej rady SR zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov.





Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 percenta z ich čistého obratu. Získané financie majú byť podľa SNS jedným z nástrojov na zabezpečenie trvalého dominantného postavenia domácich výrobcov na slovenskom trhu.

