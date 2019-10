Osobitný odvod pošle všetky spotrebné družstvá do straty, tvrdí šéf COOP Jednota Slovensko

Tvrdí to generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský. Pre spotrebné družstvá v rámci skupiny COOP Jednota by zavedenie 2,5-percentného odvodu z čistého obratu, vychádzajúc z reálnych ekonomických výsledkov, podľa neho znamenalo, že by sa všetky prepadli do straty.