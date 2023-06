Oslobodenie Ukrajiny je podľa Zelenského každým dňom bližšie, útok na Mikolajiv považuje za prejav slabosti Rusov (video)

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Oslobodenie Ukrajiny je podľa jej prezidenta každým dňom čoraz bližšie a je len otázkou času, než získa späť, čo jej vzalo Rusko. Volodymyr Zelenskyj vo svojom sobotňajšom nočnom videoprejave povedal, že pre to robia všetko. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN.

Prevaha nad nepriateľom

Ukrajina je tiež podľa jeho slov bližšie k tomu, aby dosiahla prevahu nad nepriateľom. „Technologickou a konvenčnou údernou silou ovládneme okupantov. Veľa závisí od našich partnerov. Sú pripravení poskytnúť Ukrajine všetko potrebné na obranu slobody. Takže v tomto očakávam dobré správy už budúci týždeň,“ vyjadril sa.

Zelenskyj spomenul, že situácia vo východoukrajinskom regióne Donbas zostáva náročná, hlavne v oblastiach Sjevjerodonecka, Lysyčanska, Bachmutu a Popasnej. Ruské sily tiež podľa jeho slov zasadili Sumskej oblasti „barbarské údery“ s raketami a mínometmi.

Prejav slabosti

Odsúdil aj sobotňajší útok na Mykolajiv, ktorý udrel v obytnej oblasti 20 metrov od škôlky, zabil človeka a ďalších sedem zranil, a povedal, že ruské sily bránia Ukrajincom v evakuácii z Chersonskej oblasti.

„Tí, ktorí sú si istí svojou pozíciou, by takéto rozhodnutia určite neurobili. To je jednoznačne prejav slabosti. Ukazuje to, že ľuďom nemajú čo ponúknuť a ľudia si od nich nechcú nič vziať. Takže sa uchyľujú k braniu ľudí ako rukojemníkov,“ vyjadril sa ukrajinský prezident.

Boje o mesto Sjevjerodoneck na východe Ukrajiny pokračujú. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti Facebook informoval, že v oblasti mesta ruské sily vykonávajú útočné operácie. Používajú pritom delostrelectvo.





Aj keď je jasné, že nákupom fosílnych palív z Ruska Slovensko podporuje zabíjanie civilistov na Ukrajine, žiada predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) o výnimku z ropného embarga až do roku 2024. Skonštatovali to mladí aktivisti zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc, ktorí žiadajú embargo na fosílne palivá z Ruska bez výnimiek.









Aktivisti oponujú žiadosti premiéra Hegera o výnimku z embarga pre Slovensko do roku 2024. „Od 24. februára poslala Európska únia Kremľu približne 60 miliárd eur. Je najvyšší čas zastaviť našu závislosť na fosílnych palivách a zdrojoch, ktoré zapríčiňujú masívne ničenie, klimatickú krízu a utrpenie miliónov ľudí,“ odkázala klimatická aktivistka Juliane Gerbel.





Zintenzívnená ruská ofenzíva vo východoukrajinskom Donbase podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odzrkadľuje „očividnú politiku genocídy“. Vo svojom prejave ukrajinská hlava štátu povedala, že súčasná ofenzíva môže spôsobiť, že región bude neobývaný.





Vymenoval pritom mestá Popasna, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Sjevjerodoneck, ktoré chcú Rusi podľa jeho slov „spáliť na popol“ ako Volnovachu, či Mariupoľ. V mestách bližšie k ruským hraniciam, ako sú Doneck a Luhansk, ruské sily „zhromaždia každého, koho môžu, aby zaplnili miesta zabitých a zranených v okupačnom kontingente“, pokračoval Zelenskyj s tým, že to všetko spolu s deportáciami a masovým zabíjaním civilistov je „zjavná politika genocídy presadzovaná Ruskom“.





Ukrajinský prezident podľa spravodajskej televízie CNN zdôraznil, že vytváranie tlaku na Rusko je doslova záležitosťou záchrany životov a každé zdržanie, spor alebo návrh na „upokojenie“ Moskvy vedie k „novým zabitým Ukrajincom“ a novým hrozbám pre každého na kontinente.

Rusko podľa Ukrajiny rozmiestnilo v Čiernom mori 400 až 500 starých sovietskych mín, ktoré sa počas búrok uvoľňujú zo svojich kotiev a unáša ich voda. To znemožňuje vývoz tovarov z ukrajinských prístavov.





Hovorca odeskej regionálnej vojenskej samosprávy Serhij Bratčuk povedal, že Rusko blokovaním prístavov „vytvorilo potravinovú krízu vo svete“ a používa „informačné alibi“, keď obviňuje Ukrajinu z potravinovej krízy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že spomenuté informácie sa nedali nezávisle overiť.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.