Oslabení slovenskí hádzanári nezvládli kvalifikačný zápas o ME a v Taliansku prehrali

FAENZA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Hádzanári Slovenska nezabodovali ani vo svojom treťom vystúpení v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy mužov vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. - 26. 1. 2020).

Vo výrazne oslabenom zložení podľahli v stredajšom stretnutí 3. kola 7. skupiny vo Faenze domácim Talianom 23:26 (9:12).

Zverenci trénera Heineho Ernsta Jensena vinou zaváhania s outsiderom klesli po polovici kvalifikačných bojov s nulou na konte na poslednú 4. priečku.

Ak si chcú Slováci udržať aspoň teoretickú nádej na postup, musia v odvete Talianov bezpodmienečne zdolať a ešte k tomu najlepšie vyšším ako trojgólovým rozdielom. Zápas Slovensko - Taliansko je v Považskej Bystrici na programe v nedeľu 14. apríla od 17.00 h.

Na kontinentálny šampionát hádzanárov v roku 2020 sa kvalifikujú prví dvaja z jednotlivých skupín a aj štyri najlepšie z ôsmich tímov na 3. priečkach v skupinách.

Kvalifikácia o postup na ME 2020

Taliani mali vynikajúci vstup do zápasu. V úvodných minútach zužitkovali podporu zaplneného štvortisícového hľadiska a rýchlo sa ujali vedenia 3:0. Juraj Briatka síce v 6. min znížil na rozdiel dvoch presných zásahov, ale domáci pokračovali v úspešnom ofenzívnom ťažení a po premenenej sedmičke Alessia Morettiho viedli už 5:1.

Slováci následne skvalitnili obranu, prvého úspešného zákroku sa dočkal Michal Shejbal a razom bolo 5:3. Talianov to však nezastavilo a naďalej trestali nevyužité príležitosti súpera. V 22. min po koncovke krídelníka Martina Sonnerera mali k dobru štyri góly a v 25. min viedli dokonca 12:7.

Záver prvého dejstva však lepšie vyšiel Slovákom. Gólmi Tomáša Urbana a Jakuba Mikitu znížili na polčasových 9:12 z pohľadu tímu SR. Pomohol im k tomu aj Marián Žernovič, ktorý na sedemmetrový hod nahradil v bránke Shejbala a zlikvidoval pokus Morettiho.

Žernovič zostal v bránke aj na začiatku druhého polčasu, no už v priebehu dvoch minút dvakrát inkasoval a domáci si vypracovali náskok 14:9. V 36. min slovenskí reprezentanti upravili skóre na 15:12, keď sa presadili Martin Slaninka s Briatkom, ale zbytočnými chybami vrátili svojmu protivníkovi psychickú výhodu.

Rozbehnutí Taliani odskočili Slovákom v 45. min prvýkrát už na rozdiel šiestich gólov - 20:14. O štyri minúty neskôr však musel domáci kouč zasiahnuť oddychovým časom, pretože jeho zverenci poľavili v koncentrácii a po presných zásahoch Mikitovcov bol stav 20:17.

Slovenskí hádzanári sa následne dotiahli aj na dvojgólový rozdiel, ale bližšie ich už domáci nepustili. V dôležitých záverečných momentoch mali talianski hráči pevnejšie nervy a ustrážili si víťazstvo 26:23.

Hlasy:

Heine Ernst Jensen (tréner SR): "V našej hre bolo veľa chýb. V prvom polčase bola obrana v poriadku, ale v útoku sme sa dopustili množstva jednoduchých zaváhaní. Nedokázali dávať loptu rýchlejšie z ruky, zrýchliť hru. Najlepší úsek v ofenzíve sme predviedli, keď sme hrali siedmi proti šiestim, z piatich útokov sme štyrikrát skórovali. Do kolien nás však zrážali detinské chyby v momentoch, ked sme sa mohli dostať späť."

Ľubomír Ďuriš (stredná spojka SR): "Najmä v I. polčase sme zahodili veľa šancí a domáci nám odskočili. Trápili sme sa v útoku, nešla nám hra na rýchle protiútoky. Celkovo nám toho viac dnes nefungovalo."

Matej Mikita (spojka SR): "Hrali sme pomaly. Keď sa nechytíme v prvom polčase, tak sa potom už ťažko rozbieha. Vždy, keď sme mali možnosť sa dotiahnuť, tak sme spravli hlúpu technickú chybu."

Marián Žernovič (brankár SR): "Žiaľ, výkon nášho celého mužstva dnes nestačil. Ja som tiež mohol zachytať lepšie. Ťažko sa to hodnotí. Chýbali nám nejakí chalani, na to sa však vyhovárať nemôžeme. Musíme hrať s tým, čo máme. Jednoducho, takýto výkon si reprezentácia nezaslúži. Nehovorím, že sme nebojovali, ale mohli sme dať do toho viac."