Oscar 2024: Najlepším filmom sa stal Oppenheimer, sošku získala aj Ukrajina a Cena prišiel nahý (foto)

Nočné 96. udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied ovládla epická historická životopisná dráma Oppenheimer, ktorá premenila na víťazstvo sedem z jej 13 nominácií.

Snímku Christophera Nolanao fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi, ktorý sa podieľal na vývoji prvej atómovej bomby, vyhlásili za najlepší film. Nolan si zaň vyslúžil svojho prvého Oscara za réžiu.

„Predstavte si, že by ste mali 100 rokov maľby alebo divadla,“ povedal Nolan počas večera poukazujúc na to, že filmový priemysel má len viac ako sto rokov. „Nevieme, odkiaľ táto neuveriteľná cesta vedie. Ale vedieť, že si myslíte, že som toho zmysluplnou súčasťou, pre mňa znamená svet,“ vyjadril sa.

Druhý Oscar pre Emmu Stone

Dve ceny Oppenheimerovi vyniesli herecké výkony, a to Cilliana Murphyho, ktorý sa ujal titulnej role, a Roberta Downeyho Jr.

„V dobrom aj zlom, všetci žijeme v Oppenheimerovom svete. Rád by som to venoval mierotvorcom,“ povedal Murphy, keď si po prvý raz preberal prestížnu zlatú sošku. Ďalšie víťazstvá si snímka pripísala v kategóriách pôvodnej hudby, strihu a kamery.

Svojho druhého Oscara za ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vyhrala Emma Stoneza film Chudiatko. Snímka Yorgosa Lanthimosa si vyslúžila ceny aj za masky, kostýmy a výpravu.

Herci a štáb filmu „Oppenheimer“ si prevzali Oscara za najlepší film počas 96. ročníka udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar 2024). Los Angeles (Dolby Theatre), 10. marec 2024. Foto: SITA/AP.

Najlepší animovaný film

Najlepší výkon vo vedľajšej úlohe predviedla Da’Vine Joy Randolph, ktorá si zahrala vo filme Zimné prázdniny.

Za najlepší animovaný film vyhlásili Chlapca a volavku od japonského tvorcu Hajaa Mijazakiho, ktorý v tejto kategórii dominoval aj zhruba pred 20 rokmi s Cestou do fantázie.

Najlepší adaptovaný scenár spracoval Cord Jefferson pre komediálnu drámu Americká fikcia. Najlepší pôvodný scenár zase napísal pár Justine Triet a Arthur Harari k dráme Anatómia Pádu.

Emma Stone počas ďakovnej, keď získala Oscara za najlepší ženský herecký v hlavne úlohe za film „Chudiatko“ počas 96. ročníka udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar 2024). Los Angeles (Dolby Theatre), 10. marec 2024. Foto: SITA/AP

Želám si, aby som tento film neurobil

Deväťdesiaty šiesty ročník Oscarov sa uskutočnil na pozadí vojnových konfliktov na Ukrajine a v Pásme Gazy, čo sa odzrkadlilo aj na atmosfére večera aj udalostiach pred ním, keď protestujúci proti vojne na Blízkom východe brzdili dopravu pri Dolby Theatre, kde sa uskutočnilo odovzdávanie cien.

Za najlepší dokumentárny film vyhlásili 20 dní v Mariupole, ktorý mapuje počiatok vojny v ťažko skúšanom ukrajinskom prístavnom meste.

„Toto je prvý Oscar v ukrajinskej histórii a som poctený. Pravdepodobne budem prvý režisér na tejto scéne, čo povie: želám si, aby som tento film nikdy neurobil. Želám si, aby som to mohol vymeniť za to, aby Rusko nikdy nenapadlo Ukrajinu,“ povedal tvorca Mstyslav Černov.

Tvorca dokumentu Mstyslav Černov (uprostred) počas ďakovnej reči, kedy získal Oscara za najlepší dokumentárny film 20 dní v Mariupole počas 96. ročníka udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar 2024). Los Angeles (Dolby Theatre), 10. marec 2024. Foto: SITA/AP.

Moderoval Jimmy Kimmel

Keď vojnová dráma Zóna záujmu vyhrala cenu pre najlepší medzinárodný film, jej tvorca, britský filmár Jonathan Glazer poukázal na súvislosti medzi dehumanizáciou zobrazenou v jeho filme a súčasnosťou.





„Práve teraz tu stojíme ako ľudia, ktorí odmietajú, aby sa ich židovstva a holokaustu zmocnila okupácia, ktorá viedla ku konfliktu pre toľkých nevinných ľudí, či už obetí 7. októbra v Izraeli, alebo prebiehajúceho útoku na Gazu, všetkých obetí, tejto dehumanizácie, ako sa brániť?“ vyhlásil.





Oscarový galavečer už po štvrtý raz moderoval Jimmy Kimmel.

John Cena odovzdáva cenu za najlepší kostýmový dizajn počas 96. ročníka udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar 2024). Los Angeles (Dolby Theatre), 10. marec 2024. Foto: SITA/AP.

Prehľad víťaziek a víťazov v 96. ročníku udeľovania Oscarov:



Najlepší film:



Oppenheimer

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:



Cillian Murphy – Oppenheimer

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:



Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:



Emma Stone – Chudiatko

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:



Da’Vine Joy Randolph – Zimné prázdniny

Réžia:



Christopher Nolan – Oppenheimer

Adaptovaný scenár:



Americká fikcia – Cord Jefferson

Pôvodný scenár:



Anatómia pádu – Justine Triet a Arthur Harari

Medzinárodný film:



Zóna záujmu – Veľká Británia

Dokumentárny film:



20 dní v Mariupole

Animovaný film:



Chlapec a volavka

Pôvodná filmová pieseň:



What Was I Made For? – z filmu Barbie

Pôvodná filmová hudba:



Oppenheimer – Ludwig Göransson

Kamera:



Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Kostýmy:



Chudiatko – Holly Waddington

Masky:



Chudiatko – Nadia Stacey, Mark Coulier a Josh Weston

Strih:



Oppenheimer – Jennifer Lame

Výprava:



Chudiatko – James Price, Shona Heath a Zsuzsa Mihalek

Zvuk:



Zóna záujmu – Tarn Willers a Johnnie Burn

Vizuálne efekty:



Godzilla Minus One

Krátky animovaný film:



VOJNA SA SKONČILA! Inšpirované hudbou Johna a Yoko

Krátky hraný film:



Podivuhodný príbeh Henryho Sugara

Krátky dokumentárny film:



Posledná opravovňa hudobných nástrojov

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.