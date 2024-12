Oroscha mrzí, ak neúmyselne spôsobil bolesť v rodinách obetí zo Zámockej ulice. Dokument však nemal nikto vidieť

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Trnavský arcibiskup Ján Orosch vyjadruje blízkosť rodičom obetí zo Zámockej ulice v Bratislave. Zareagoval tak na kritiku ním napísaného dokumentu, v ktorom spochybnil nevinnosť obetí streľby. Dokument bol podľa neho prísne interný, určený bol kňazom Trnavskej arcidiecézy.

Sľúbil, že úvodník preformuluje

„Veľmi ma mrzí, keď som neúmyselne spôsobil bolesť v dotknutých rodinách a v časti spoločnosti. Úvodník som nepísal verejnosti ako pastiersky list. Dotkol som sa, opakujem, nie verejne, ale interne otázky vnútornej nevinnosti, keďže všetci sme hriešni,“ uviedol v pondelkovom vyhlásení arcibiskup Orosch s tým, že úvodník k obežníku preformuluje.

V úvodníku sa dotkol tragickej udalosti z 12. októbra na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá sa stala pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita. Na mieste rukou vraha zomreli dvaja muži, zranená bola jedna žena. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.

Spochybnil nevinnosť obetí

Arcibiskup Orosch sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy pýtal, či návštevníci podniku Tepláreň „sú naozaj všetci nevinní“, ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia.

„Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ napísal v obežníku Orosch.

