Organizátori Okolo Slovenska chcú Sagana, prispôsobia mu aj profil trate

24.9.2019 (Webnoviny.sk) - V poradí 63. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska opäť dopadol na výbornú. Víťazmi etáp sa stali hviezdne mená svetovej cyklistiky ako Alexander Kristoff, Arnaud Démare či Elia Viviani, ale v nabitej konkurencii sa nestratili ani Slováci.

Baška tesne za stupňami víťazov

V hromadných dojazdoch nechýbal v popredí šprintérsky líder tímu Bora-Hansgrohe Erik Baška, ktorý však hneď v troch prípadoch skončil tesne za stupňami víťazov.

"Je to smola, Erikovi sme priali pódium. Vidno však, že jeho výkonnosť je dobrá a treba, aby prerazil aj na nejakej klasike. S ním, ako najlepším Slovákom, som veľmi spokojný," skonštatoval prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara a následne sa vyjadril aj k ostatným domácim pretekárom.





"Lukáš Kubiš sa stal najlepším slovenským pretekárom do 23 rokov. Má ešte len 17 rokov, ale každé preteky, ktoré absolvuje sú na vysokej úrovni. V sobotu sme videli bojovnosť Mareka Čaneckého v úniku, čo bolo takisto dobré. Škoda, že sa zranil Patrik Tybor a nemohol štartovať," dodal Privara.

Ideálne podmienky pre Sagana





"Profil trate budeme zostavovať podľa toho, či sa zúčastní Peter Sagan alebo nie. Budúci rok sú majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku na veľmi kopcovitej trati a od tímu Bora-Hansgrohe máme prísľub, že Peter ako čerstvý tridsiatnik sa na 70-80 percent zúčastní pretekov Okolo Slovenska. Ak by tomu tak bolo, budeme sa snažiť prispôsobiť trať jemu," skonštatoval Privara.

Spokojné prestížne cyklistické tímy

Za ostatné roky sa preteky Okolo Slovenska výrazne posunuli dopredu z hľadiska organizácie či konkurencie. Prihlásili sa prestížne cyklistické tímy, ktorých počet by sa mohol v roku 2020 ešte zvýšiť.





"Tímy zatiaľ vyjadrili spokojnosť. Teraz sme mali päť World Tour tímov, no chceli by sme, aby sa to zastabilizovalo na počte šesť až sedem. Elitné tímy najviac zaujíma bezpečnosť, stravovanie, ubytovanie a profil trate - toto všetko vieme splniť na svetovej úrovni. Samozrejme, môže sa nejako pozmeniť kalendár UCI a budeme radi, keď tu budeme mať to, čo teraz," pokračoval Privara.





Víťazom 63. ročníka sa s náskokom jednej sekundy pred Francúzom Arnaudom Démarom stal Yves Lampaert z Deceunincku - Quick Step. Zároveň je prvým Belgičanom, ktorý ovládol toto podujatie. Petra Privaru jeho úspech neprekvapil.





"Je to skvelý cyklista a po časovke v Bardejove som tipoval, že bude celkový víťaz. Kristoff mal pád, Viviani sa nesnažil o žltý dres, ale skôr sa sústredil na etapové úspechy. Lampaert nie je klasický šprintér, mohol by uspieť len pri nejakom útoku malej skupiny, ale myslím si, že je ten správny víťaz," dodal generálny riaditeľ pretekov Okolo Slovenska.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !