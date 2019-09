Orbán s Weberom sa nedohodli, Európska ľudová strana bude hlasovať o vylúčení Fideszu

BUDAPEŠŤ 12. marca (WebNoviny.sk) - Rokovanie maďarského premiéra Viktora Orbána a šéfa Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, ktoré sa konalo v utorok v Budapešti, neprinieslo žiadny prelomový výsledok, čo znamená, že EPP bude podľa pôvodného plánu 20. marca hlasovať o vylúčení Orbánovho Fideszu zo svojich radov.

Po skončení rokovania s Orbánom to povedal novinárom Weber, podľa ktorého Orbán vôbec nesignalizoval ochotu ospravedlniť sa za svoje kroky a nenávistné výroky proti EÚ a jej predstaviteľom, čo bola jedna z podmienok na ponechanie Fideszu v EPP.

Možné spojenectvo s Poliakmi

"Ukázať ochotu ospravedlniť sa, jednoducho povedať ´prepáčte, nejednal som správne´, to by bol dobrý krok," vyhlásil po rokovaní s Orbánom Weber. Na druhej strane ocenil ako "prvý malý pozitívny signál", že maďarská vláda v piatok ukončí aktuálnu štvavú kampaň proti EÚ, v rámci ktorej oblepila krajinu billboardmi a plagátmi naznačujúcimi, že EÚ riadi americký finančník George Soros, Orbánov hlavný "strašiak".

Orbán ešte pred stretnutím s Weberom vyhlásil, že by bol rád, keby Fidesz zostal naďalej členom EPP, ktorá je najväčšou politickou frakciou v Európskom parlamente. Ako však maďarský premiér dodal, EPP by sa mala reformovať, "aby v nej bol priestor pre protiimigračné sily ako sme my".

Orbán zároveň pohrozil, že ak Fidesz bude musieť z EPP odísť, bude sa usilovať o spojenectvo s poľskou vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Koreňom konfliktov s EPP sú totiž podľa neho nesúhlasné postoje Maďarska k imigrácii, zatiaľ čo s PiS sa maďarská vláda v tejto veci zhodne.

Doteraz privierali oči

Podpredseda Fideszu Gergely Gulyás minulý týždeň poprel medializované informácie, že Fidesz sa už s členstvom v EPP rozlúčil a začal rokovať o členstve vo frakcii Európa národov a slobody (ENF), ktorá združuje európske nacionalistické strany vrátane talianskej Ligy či francúzskeho Národného združenia Marine Le Penovej.

EPP doteraz nad Fideszom privieral oči, najmä preto, že členstvo tejto strany pre frakciu znamenalo v celoeurópskom súčte vždy významný počet hlasov v eurovoľbách a poslaneckých mandátov v EP navyše. Začiatkom marca však EPP oznámila, že ďalší osud Fideszu v jej radoch je otázny a že o tejto veci sa bude hlasovať. EPP sa tak rozhodla na základe žiadostí od dvanástich členských strán z deviatich krajín, ktoré žiadajú vylúčenie alebo suspendovanie členstva Fideszu v EPP.

Orbán útočí na predstaviteľov EÚ

Orbán na EÚ a jej predstaviteľov dlhodobo útočí, najnovšie napríklad napísal a distribuuje list všetkým občanom Maďarska, v ktorom píše, že vedenie únie "úmyselne oslabilo vonkajšie hranice" bloku, aby vpustilo dnu viac migrantov.

List ide v línii viacerých doterajších vládnych reklamných kampaní, ktoré vykresľovali európskych predstaviteľov ako účastníkov sprisahania proti Maďarsku, na čele ktorého má byť americký finančník maďarského pôvodu George Soros.

Na plagátoch, ktoré momentálne visia po celom Maďarsku, je napríklad vyobrazený Soros spolu s predsedom EK a členom EPP Jeanom-Claudeom Junckerom a sprievodný text uvádza, že lídri EÚ riadiaci sa pokynmi Sorosa "spúšťajú experimentálne imigračné projekty s africkými krajinami".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

