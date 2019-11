Opozičný kandidát Rafal Trzaskowski sa stal starostom Varšavy

VARŠAVA 21. októbra (WebNoviny.sk) - V Poľsku sa v nedeľu večer skončilo prvé kolo komunálnych volieb, v ktorom občania rozhodovali o starostoch miest a obcí a členoch ich zastupiteľstiev.

Starostom Varšavy sa už v prvom kole stal kandidát opozície, bývalý europoslanec Rafal Trzaskowski, ktorý získal podľa prieskumnej spoločnosti ISPOS 51,4 percenta hlasov.

Vyššia účasť ako v roku 2014

Vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev naopak na celonárodnej úrovni kraľovala vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá získala podľa odhadov 32,3 percenta hlasov.

Volebná účasť bola na úrovni 51,3 percenta oprávnených voličov, čo je vyššie číslo ako pri posledných komunálnych voľbách v roku 2014.

Poľské komunálne voľby sú prvým súbojom "naostro" o voliča medzi koalíciou a opozíciou po dlhšom čase, pričom oba tábory dúfajú, že si svoje pozície posilnia.

PiS boduje na vidieku a v menších mestách

Vládna PiS je tradične silnejšia na vidieku a v menších mestách, zatiaľ čo opozičná Občianska platforma (PO) zvykne vyhrávať vo veľkých mestách vrátane Varšavy, Krakova či Vroclavi a ak by niektoré z týchto miest stratila, bolo by to pre ňu nepríjemné prekvapenie.

V mestách a obciach, kde žiadny z kandidátov nezíska v nedeľňajšom prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa rozhodne v druhom kole, ktoré sa uskutoční 4. novembra. Konečné oficiálne výsledky nedeľňajšieho prvého kola komunálnych volieb by mali byť k dispozícii až v utorok k večeru alebo až v stredu.

Komunálne voľby sú prvými z radu kľúčových volieb, ktoré Poľsko čakajú v priebehu najbližšieho roka a pol. V máji 2019 budú nasledovať voľby do Európskeho parlamentu, koncom roku 2019 parlamentné voľby a na jar 2020 prezidentské voľby.

