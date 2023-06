Opozičné strany sa zhodli na troch prioritách po parlamentných voľbách 2020

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť patria medzi priority opozície. Uviedli to predstavitelia opozičných strán v utorok na tlačovej besede po spoločnom novoročnom obede. Strany Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a koalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu - občianska demokracia sú zároveň súčasťou paktu o neútočení.

Kiska pozval aj Matoviča

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa nezúčastnil novoročného obeda, aj keď ho naň exprezident Andrej Kiska pozval.

„Do volieb máme 53 dní. Ani sa nenazdáme a je tu prvý marec a budeme sa pozerať na to, ako sme dopadli. Som presvedčený, že tu dnes stojí základ budúcej koalície. Stojí tu jasná alternatíva k možnej vláde Smeru-SD, Slovenskej národnej strany (SNS) so stranou Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Ak premiér tvrdí, že strana Smer nebude spolupracovať s ĽSNS, nech sa pozrie na výroky predsedu strany Roberta Fica. Bolo vidieť na stretnutí, že sa vieme dohodnúť na troch prioritách, ktoré trápia všetky strany,“ vyhlásil Kiska.

Dodal, že ide o zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. Ďalej uviedol, že na obede vládla dobrá nálada a verí, že taká bude aj v celej spoločnosti po voľbách.

Liberálne a konzervatívne krídlo

„Medzi našimi stranami existujú odlišnosti. My sme jasne pravicová a liberálna strana. Menej štátu a menej daní. Odlišnosti sú dobré, keďže každý osloví svojich voličov,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Tiež potvrdil, že pre stranu SaS sú prioritami zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. Podľa Sulíka sú to práve tieto tri oblasti, ktoré musia po vláde Fica riešiť a že na ne majú stovky riešení, o ktorých budú diskutovať.

„Sme si vedomí zodpovednosti, že ak si ju vypýtame, musíme ju uniesť. My sme tá konzervatívna časť. Budeme hlasovať presne tak, ako sa má o základných veciach s jasným postavením. Sme kresťanskí demokrati, boli sme, aj budeme. K trom prioritám pridávame aj podporu rodiny,“ poznamenal Hlina.

Zmierovacie konanie

Pakt o neútočení tvorí päť opozičných politických strán. Koalícia PS/Spolu, Za ľudí, KDH a SaS. Strany sa prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania.

Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli minulého roka. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vtedy vyjadril prekvapenie nad tým, že v dokumente, ktorý predstavitelia troch strán podpísali, chýbalo vylúčenie spolupráce so Smerom-SD, SNS a „extrémistami".

Po doplnení tejto „formulky" sa strana Za ľudí k dohode pridala. Strana SaS, podobne ako strana Za ľudí, požadovala, aby bolo súčasťou dokumentu vylúčenie akejkoľvek spolupráce so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Po zapracovaní tejto výhrady Sulík vyhlásil, že aj strana SaS podpíše tento dokument.





