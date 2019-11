Opozičná SaS chce zrušiť volebné moratórium 48 hodín pred voľbami, politologička na to nevidí dôvod

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Volebné moratórium 48 hodín pred voľbami a zákaz vedenia volebnej kampane počas neho by sa malo zrušiť.

Navrhujú to poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Peter Osuský, Ondrej Dostál, Martin Klus. Preto na 45. schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 9. mája, predkladajú návrh novely zákona o volebnej kampani.

„Po schválení zmeny by sa obdobie volebnej kampane nekončilo 48 hodín pred dňom volieb, ale až samotným dňom volieb. Zákaz vedenia volebnej kampane dva dni pred voľbami a v deň volieb nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava," píšu predkladatelia.

Nepísaný spôsob volebného zápasu

Politologička Marcela Gbúrová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nevidí dôvod na zmenu zákona.

„Odôvodňujem to najmä nepísaným spôsobom volebného zápasu politických subjektov, ktorý zvyčajne vrcholí v jeho závere. V ňom strany predkladajú verejnosti často najdôležitejšie alebo ´podpásové´ argumenty na svojich politických súperov s cieľom zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie voličov v ich prospech. V prípade doterajšieho volebného moratória má možnosť dotknutý politický subjekt sa ako-tak brániť, v prípade navrhnutého zákazu iba na deň volieb túto možnosť by úplne stratil," uviedla Gbúrová pre agentúru SITA.

Výsledky volebných prieskumov

Liberáli tiež navrhujú obmedziť zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov iba na deň volieb, zrušiť neopodstatnené obmedzenia slobody prejavu a slobodného šírenia informácií pre iné subjekty počas volebnej kampane či vypustiť zo zákona maximálne finančné limity nákladov na volebnú kampaň.

„O zmene obmedzenia zverejňovania výsledkov volebných prieskumov na deň volieb si myslím, že týmto opatrením by sa len posilnil priestor pre zverejňovanie informácií manipulatívneho charakteru, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodovanie voličov v zmysle výroku svetovo známeho teoretika demokracie Giovanniho Sartoriho, že je lepšie byť na strane víťazov ako na strane porazených," myslí si politologička.

V prípade, že by sa zo zákona vypustila časť o maximálnych finančných limitoch nákladov na volebnú kampaň, by sa podľa Gbúrovej zhoršila nerovnosť kandidujúcich politických subjektov vo voľbách, a to z hľadiska transparentnosti a financovania volebnej kampane.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !