Opozícia na mimoriadnej schôdzi vyčíta Matovičovi jeho nemiestnú rétoriku a urážky názorových oponentov

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Neslušný spôsob komunikácie a urážky názorových oponentov vyčíta opozícia vláde na mimoriadnej schôdzi parlamentu o vyslovení nedôvery vláde. Kritika z radov opozície smeruje v tejto téme najmä na hlavu ministra financií a šéfa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča.

„Neslušný a nezodpovedný spôsob vládnutia súčasnej vlády naháňa opačných voličov k volebným urnám,“ uviedla bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Dodala, že keď boli v koalícii, bola „svedkom a terčom osobných urážok, šírenia nechutných klamstiev, politického vydierania od koaličných partnerov a osobitne od ministra financií.“

Neprijateľná rétorika Matoviča

Matovič 20. septembra v parlamente povedal, že „za päťstovku si dnes viete na mesiac prenajať novinára, ktorý o vás bude dobre písať“, prirovnával ich dokonca k hitlerovským novinárom. Jeho vyjadrenia kritizovalo sedem medzinárodných novinárskych organizácií a označilo ich za neprijateľné útoky na nezávislú žurnalistiku.

Vo svojej rétorike na adresu novinárov pokračoval Matovič 13. októbra, keď na sociálnej sieti napísal, že bude „dávať skorumpovaných novinárov rad radom dole“. Následne zverejnil 16. októbra status s názvom Som hetero, kde napísal, že je muž a cíti sa ako muž.

Zároveň dodal, že je presvedčený, že „deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom, aby mali vo svojom živote nastavený kompas“. Viacerí politici vrátane Kristiána Čekovského z OĽaNO označili Matovičov status za nevhodný a necitlivý, keďže nasledoval po vražde dvoch ľudí z LGBTI+ komunity.

Kritika z vlastných radov

Deviati poslanci z OĽaNO si aj pre nesúhlas s jeho vyjadreniami založili v rámci strany vlastnú Občiansku a demokratickú platformu. Demonštratívne nepodporili ministra financií pri jeho odvolávaní, nehlasovali však ani za jeho pád. Médiám poslali 3. októbra 20222 vyhlásenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas so „stupňovaním agresivity medzi demokratmi“.

Kritizovali rétoriku Igora Matoviča na adresu novinárov a zdôraznili, že novinári nie sú ohrozením demokracie, ale jej súčasťou. Matovič sa v médiách vyjadril, že je v poriadku, že v rámci OĽaNO vznikla určitá frakcia, pretože strana je rôznorodá ako Slovensko a zastúpenie v nej majú politici, ktorých názory sa nemusia vo všetkých témach zhodovať.

Statusové obviňovanie prezidentky

Terčom slovnej kritiky zo strany ministra financií sa okrem jeho politických rivalov z SaS, Smeru-SD či Hlasu-SD viackrát stala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú obvinil z klamstva a nenávisti.

„Klamať z prezidentského paláca rovno ústavnému súdu, to chce iný pocit bohorovnosti. Nuž, nenávisť je zlý radca a tentokrát na ňu doplácajú nevinné rodiny,“ uviedol 14. júla na sociálnej sieti. Inokedy napísal, že „pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť“.

Ešte na jar 2021 sa dostal do sporu s vtedajšou riaditeľkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanou Baťovou z dôvodu, že neodporúčala používanie vakcíny Sputnik V. Na tlačovej konferencii v apríli 2021 spomenul meno Baťovej takmer stokrát.

Neušetril ani Bittó Cigánikovú

Matovič sa opakovane nevyberane vyjadroval aj na adresu Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktorú pri svojom odvolávaní v parlamente nazval čertom v ženskej koži a „Janka Penta Cigániková“. Neskôr pri príležitosti jej odvolania z postu predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru na sociálnej sieti napísal, že je to „neschopná vulgárna zrúda“ a „tepša“, neskôr status zmenil a nakoniec sa aj ospravedlnil.

„Plný radosti zo spravodlivosti som sa nechal uniesť a Janu som v tomto statuse najprv nazval parlamentnou prezývkou. Napriek tomu, čo si o nej mnohí myslíme, sa to asi nepatrí. Ospravedlňujem sa,“ napísal.

Hegerov postoj k Matovičovmu správaniu

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) priznal, že nie vždy sa vie stotožniť so štýlom komunikácie svojho straníckeho šéfa. V diskusnej relácii RTVS Interview :24. odvysielanej 5. decembra povedal, že sa s ním na túto tému viackrát rozprával.

„Igor Matovič nie je žiadny nepopísaný list papiera, každý jeho štýl komunikácie pozná. On takto vystupuje, odkedy vstúpil do politiky. Jemu niekedy nevyhovuje môj komunikačný štýl, mne niekedy nevyhovuje jeho komunikačný štýl,“ povedal premiér s dodatkom, že každý komunikuje svojím vlastným spôsobom, ktorý vyplýva aj z ich rozdielnych pováh.

