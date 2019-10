Opory Slovana v zime neodídu a v hre sú ďalšie posily, Kmotríka najviac potešil dokončený štadión

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava trávia vianočné sviatky na čele fortunaligovej tabuľky, keďže v jesennej časti slovenskej najvyššej súťaže nespoznali chuť prehry a pred Dunajskou Stredou majú komfortný osembodový náskok.

Mužstvo sa pod Ševelom stabilizovalo

V druhej polovici sezóny chcú potvrdiť svoju suverenitu na domácich trávnikoch ziskom majstrovského titulu na zrekonštruovanom štadióne na Tehelnom poli.

"Teší ma, že po niekoľkých rokoch konečne zimujeme na prvom mieste ligovej tabuľky. Rovnako môžem pozitívne hodnotiť viaceré zápasy, v ktorých sme fanúšikom ponúkli pútavý herný prejav a góly v sieti súpera. Potešila ma forma hráčov ako Andraž Šporar či Moha, ktorí boli v celej lige dominantní a pre naše mužstvo veľmi platní. Najdôležitejší a najradostnejší okamih však nastal až na konci roka 2018. So Žilinou sme odohrali posledný zápas na Pasienkoch a ešte pred Vianocami sme spustili predaj permanentných vstupeniek na nové Tehelné pole," zhodnotil uplynulé mesiace pre klubový web Slovana viceprezident "belasých" Ivan Kmotrík ml., ktorého sklamalo akurát vypadnutie v predkole Európskej ligy s Rapidom Viedeň.

V predchádzajúcich štyroch sezónach Bratislavčania nedosiahli na majstrovskú trofej, ale pod vedením trénera Martina Ševelu sa mužstvo postupne stabilizovalo a začalo podávať výkony, aké si vedenie Slovana predstavovalo. Veľký podiel na tom majú aj kvalitní legionári, ktorí do mužstva pribudli v priebehu minulého ročníka alebo pred štartom aktuálnej edície Fortuna ligy.

Veľký záujem o niektorých hráčov

Manažment klubu preto pracoval na tom, aby ich udržal v slovenskej metropole. "Môžem potvrdiť, že evidujeme veľký záujem zahraničných klubov o hráčov ako Andraž Šporar, Moha, Mitch Apau či Aleksandar Čavrič. Fanúšikov však môžem ubezpečiť a potvrdiť, že títo hráči v zime z klubu neodídu. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ich udržali a vážim si, že aj samotní hráči dali najavo, že im na Slovane záleží a chcú u nás zostať. Naši kľúčoví hráči sú u nás spokojní a naďalej chcú bojovať za belasé farby," vyjadril sa Kmotrík.

V Slovane by sa pred štartom jarnej časti ešte radi posilnili a očakávať sa dajú aj pohyby smerom von z mužstva. "Náš káder je stabilizovaný a neplánujeme žiadne radikálne zásahy. Dokázali sme vytvoriť silnú kostru tímu, o ktorú sa skutočne môžeme oprieť. Pokiaľ však chceme naplniť naše plány, ktorými sú zisk titulu a úspech v Európe, musíme prirodzene pracovať na skvalitnení kádra. Máme pozície, ktoré by sme radi skvalitnili a posty, kde chceme zvýšiť konkurenciu. V súčasnosti máme rozpracované potenciálne posily, ale uvidíme, ako sa vyvinú rokovania, takže zatiaľ by som nerád predbiehal. Čo sa týka odchodov, tak radi by sme sa rozlúčili s niektorými hráčmi. O ukončení spolupráce rokujeme s Mitchellom Schetom a Rickym van Haarenom, otázne je aj zotrvanie Milana Rundiča," prezradil viceprezident klubu.

